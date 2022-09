Los 'influencers' María García de Jaime y Tomás Páramo esperan su tercer hijo: "El año que viene seremos cinco en casa"

Una de las parejas más consolidadas del mundo de los influencers es la formada por María García de Jaime y Tomás Páramo. Ambos, de 26 años, han formado una bonita familia desde que hace ya seis años tuvieron a Tomás, su primer hijo. Desde entonces, comparten su día a día como padres jóvenes.

Ahora la pareja está a punto de cumplir un sueño, el de ser familia numerosa. Tal y como han anunciado en exclusiva para la revista ¡Hola!, Tomás y María están esperando su tercer hijo, tan solo año y medio después del nacimiento de la pequeña Catalina.

"Siempre hemos querido serlo. Al principio, fuimos padres muy jóvenes y hubo un impasse de tiempo en el que, primero, teníamos que formarnos, encontrarnos a nosotros mismos, establecer nuestra vida y nuestra familia y, luego, llegó Cata, que fue una alegría tremenda. Ahora, en marzo o principios de abril, ya seremos cinco en casa, así que estamos superfelices", ha dicho Tomás sobre su propósito de ser familia numerosa.

Sobre la fecha de nacimiento del bebé que está en camino, la pareja se ha mostrado muy ilusionada por las casualidades de la vida. "Es superfuerte que todos nuestros hijos nazcan casi el mismo mes. Tomi es del catorce de marzo, Catalina del siete de abril, pero es que todos nuestros cumpleaños en casa son seguidos", ha afirmado Páramo, mientras que María está expectante por "ver ahora dónde cae el nuevo miembro de la familia".

Aún desconocen el sexo del bebé, pero este detalle a ellos les da "exactamente igual". Sin embargo, García de Jaime asegura que su hijo "está todo el rato diciendo: 'por favor, que sea niño'… para jugar al fútbol".

La pareja no lo ha pasado bien con la reciente llegada de Catalina, puesto que sufre espasmos del llano, lo que les ha traído bastante preocupación. "Si antes le pasaba veinte veces al día, ahora le pasa dos o ninguna. Algunos días, cuando tiene berrinches, puede que le dé más fuerte, pero ya no es constantemente", ha explicado Tomás, que desea que llegue ya "el día que definitivamente no le ocurra".