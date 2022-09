Condenan a Vodafone a indemnizar a una empresa con 10.000 euros por incluirla en un fichero de morosos

La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a Vodafone al pago de 10.000 euros por daños morales después de incluir en los ficheros de morosos Asnef y Badexcug a la empresa Macanizats Gedam 75 por no pagarle una factura de algo más de 2.800 euros.

El conflicto se genera porque la compañía de telecomunicaciones toma la decisión de facilitar los datos de la citada empresa al registro de morosos cuando aún se estaba discutiendo si ese deuda existía realmente o no.

Macanizats Gedam 75 había devuelto la factura a Vodafone por disconformidad al entender que los servicios que se le estaban cobrando ya estaban incluidos en la tarifa que tenía contratada y, por tanto, debían ser gratuitos, mientras que la operadora consideraba erróneo ese argumento y que "la deuda reclamada es cierta, líquida, vencida y exigible".

En concreto, el importe de la factura de la empresa (2.812,31 euros) correspondía a consumos realizados durante un mes con una línea de móvil contratada desde Hong Kong y Macao. Según Vodafone, estos servicios prestados fuera de España correspondían a una tarifa diferente a la que aseguraba tener contratada la empresa. Sin embargo, el contrato en el que figuran las condiciones de contratación no había sido firmado por Macanizats, que además lo había impugnado.

Los magistrados recogen en la sentencia que "la falta de pago no es indicativa de insolvencia del afectado" y que "solo es pertinente la inclusión en los ficheros de aquellos deudores que no pueden o no quieren, de modo no justificado, pagar sus deudas, pero no de aquellos que legítimamente están discutiendo con el acreedor la existencia y cuantía de la deuda".

En conclusión, el tribunal entiende que se "vulneró el derecho al honor de la demandante mediante la incorporación a los dos ficheros de autos de la deuda a que nos hemos referido, por lo que ello supone de imputación de morosidad y estado de insolvencia y consiguiente menoscabo de su fama y crédito frente a terceros".