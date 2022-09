Edurne, hipnotizada, se enfrenta a una de sus mayores aversiones en 'Got talent'

Electa Díaz es una gran hipnonitizadora. La participante se presenta a 'Got Talent' con un objetivo muy claro: "Me presento a ‘Got Talent’ para ayudar a un miembro del jurado. Vengo a hacer un numero de hipnosis donde un miembro del jurado superará su miedo. La hipnosis sirve para ayudar a la gente a llegar a un lugar donde no piensa que pueda llegar", ha explicado.

Electa ha conseguido lo imposible. Edurne odia el tomate. Según la cantante, "no lo puede ni ver". La concursante ha hipnotizado a la intérprete de 'Amores dormidos' y ha conseguido que tome el alimento. "Imagina que es una manzana, que le das el primer mordisco", le ha pedido.

Gracias a los trucos de Electa, Edurne ha dado dos mordiscos al tomate, convencida de que se trataba de otra fruta. "Yo estaba súper relajada, no estaba inconsciente en ningún momento, escuchaba todo lo que decías. Pero de verdad que ese tomate sabía a manzana", ha confesado la artista.

Sin embargo, en las redes sociales, algunos espectadores cuestionaron el espectáculo ofrecido y plantearon que podría haber estado guionizado y pautado, basándose en que veían "fingida" a la extriunfita y que segundos antes dijo que odiaba el tomate en conversación con los jueces del 'talent'.

Hipnotizada y no paraba de reírse 🤔 — MARKOS MARTIN (@MARKOSMARTIN1) September 27, 2022

Q descaro. Menudo tongo. Justo dice Edurne q odia el tomate y q casualidad q la hipnotiza y leva un tomate… Ahora ya si creo q está todo preparadisimo. Es q lo habéis hecho muy descarado…. — Carmela (@carmensp23) September 27, 2022

Lo que me sorprende es lo que aguanta Edurne sin reir,se le notaba que estaba apunto,me pareció muy fingido todo 😀😀 — Marco Quesada (@Marko_Guesi) September 27, 2022

