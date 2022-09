El 'zasca' de Jamie Lee Curtis a Motos: "Me caes muy bien, pero no me atraes sexualmente"

Otra estrella de Hollywood visitó el plató de El Hormiguero. Este martes fue la actriz Jamie Lee Curtis que presentó su nueva película, Halloween. El final, que llega a los cines el próximo 14 de octubre y en donde vuelve a dar vida al personaje de Laurie Stroder.

Nada más sentarse con Pablo Motos en la mesa del programa de Antena 3, la intérprete le dijo al presentador: "Siempre he dicho que los hombres solo necesitan una camisa blanca para parecerme muy atractivos".

El valenciano se ruborizó, pero Lee Curtis le aclaró que "me caes muy bien, pero no me atraes sexualmente. Sobre todo te lo digo por si me demandas".

La invitada se quedó mirando fijamente a Motos, que decidió, por petición popular, cantarle un tema a la estadounidense, concretamente la canción Clavelitos.

Tras la canción, Lee Curtis comentó que habían pasado 44 de la primera vez que interpretó a Laurie Stroder y, al acabar de rodar la última entrega de Halloween, lloró.

"Al ver que era la última vez que iba a darle vida me puse a llorar, me quité la sangre y pensé en seguir hacia adelante", admitió la intérprete estadounidense.

Además, después de ser la protagonista de una de las películas de terror más conocidas de la historia del cine, la actriz reconoció que "no me gustan los filmes de miedo".