Tamara Falcó rompe su silencio en 'Sálvame': "Me alegro de que haya salido ahora la infidelidad"

Tamara Falcó ha hablado. Se ha sincerado con Jorge Javier Vázquez a través de una llamada de teléfono en Sálvame y no solo se ha sentido muy agradecida con el programa, sino que no se ha dejado nada en el tintero.

"Yo soy my creyente, y creo que todo pasa algo. Pero quiero pediros perdón, porque durante mucho tiempo no os he creído, y quiero agradeceros la labor de investigación que habéis hecho porque si no, no me habría enterado nunca", se ha sincerado la aristócrata.

"No he visto todos los programas, porque la situación ha sido muy complicada. Pero os estoy muy agradecida. Aún estoy un poquito en estado de shock, pero en cuanto vi el segundo vídeo... ahí cambió todo", ha explicado la hija de Isabel Preysler.

Lo inteligente que ha sido Tamara Falcó dando las gracias a 'Sálvame' por destapar la infidelidad de Íñigo Onieva. Y qué mérito el programa consiguiendo la declaración más esperada #yoveosalvamepic.twitter.com/b7nEW9ULV2 — Juan Rodríguez (@juanig_97) September 27, 2022

"Estoy contenta de que todo haya salido ahora, la verdad. Yo entiendo el amor de una forma un poco distinta. Yo quiero a alguien que tenga los mismos valores que yo, y que me trate con respeto", ha afirmado la marquesa de Griñón, que ha asegurado que "él me negaba todo, evidentemente".

"He confiado en él hasta que la evidencia era aplastante. Pero no me arrepiento. Haría todo exactamente igual", ha seguido reflexionando Tamara ante las preguntas de Jorge Javier. "Confío en Dios, y sé que todo esto ha pasado por algo. Todo solo puede ir para bien".

Tamara Falcó estaba de camino a un evento en el Palacio Real, y ha hablado con el programa por vía telefónica cuando iba de camino en su coche.