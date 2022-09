Jéssica Albiach de En Comú Podem sobre el escudo social que ha presentado el president: "Es un colador lleno de agujeros"

Jéssica Albiach, la líder de En Comú Podem (ECP) se ha mostrado este martes por la tarde bastante crítica con la batería de medidas anticrisis que ha anunciado a bombo y platillo en el Parlament el president de la Generalitat, Pere Aragonès, dentro del Debate de Política General (DPG). "La sensación como grupo político es que el trabajo no les está cundiendo" como Govern, ha dicho Albiach, "y, sobre todo, que no están transformando Cataluña".

"Usted ha venido aquí a lucir como obra del Govern el pacto del Parlament para blindar el catalán en las escuelas, a lucir la renovación de los cargos con mandatos caducados de ciertos organismos, que ha acabado en un pacto de sillas entre ERC, Junts y PSC", ha incidido Albiach, recalcando que, además, "no ha rescatado" en su discurso "ninguno de los macro proyectos fracasados de lo que llevan de legislatura: el Midcat, los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat".

Antes de proponer un 'pacto de claridad' deberían de encontrar la claridad dentro de su Govern" (Jessica Albiach, líder de En Comú Podem)

Centrándose en el escudo social presentado por Aragonès, lo ha calificado más como "un colador lleno de agujeros del que no hay por donde empezar". Sobre el anuncio de los 100 euros por niño en edad escolar, ha incidido en que este dinero "llegará a las familias en junio de 2023", por lo que ha propuesto a cambios "ayudas comedor o su gratuidad" que puedan aplicarse desde ya.

También materia de educación, ha acusado al líder de ERC de "cierta dosis de triunfalismo" a causa del reciente acuerdo con los sindicatos educativos que desactivaron las huelgas anunciadas al inicio del curso. Y lo ha considerado excesivo dentro de un contexto en el que la comunidad catalana es "la segunda del Estado en segregación escolar y con unas cifras muy elevadas de abandono escolar prematuro". Y lo ha achacado a que "no se puede estar peleando y trabajando al mismo tiempo (los socios de Govern ERC y Junts)

Ha criticado igualmente que en su investidura, Aragonès anunciara un plan de 700 millones de euros para hacer frente a la emergencia social "que no hemos visto", al igual que un parque de vivienda pública de alquiler o una energética pública "que ni tan solo sería comercializadora".

El "acuerdo de claridad" para el referéndum, idea de ECP

Albiach le ha refrescado la memoria al president, puesto que hace ya cinco años que su formación propuso dicho acuerdo en la etapa de Quim Torra como president catalán y que, en ese momento, ERC dijo que era "una pantalla pasada". Le ha afeado la falta de negociación previa con los grupos parlamentarios y le ha recordado que "no se gobierna desde un estrado, sino hablando, dialogando y acordando". "Antes de proponer un 'pacto de claridad' deberían de encontrar la claridad dentro de su Govern", ha afirmado la líder de la formación morada.

"Al escoger gobernar con Junts, sabía lo que le esperaba a usted, al Govern y Cataluña, que Junts no tenía ninguna intención de negociar con el Estado y que en el Congreso votaría en contra de medidas necesarias para los catalanes", ha criticado Albiach.

"Está camino de ser el president del 21% de catalanes"

Ha insistido en la problemática alianza ERC-Junts diciendo que Aragonès también era consciente de que "si hacía presidenta del Parlament a Laura Borràs (Junts), vinculada a un caso de corrupción, sabía que sería suspendida, y que con Junts no podría llegar a acuerdos amplios".

"Comenzó interpelando al 80% de los catalanes. Se convirtió en el president del 52% y ahora está en camino de convertirse en el del 21%", que son los que votaron a ERC en las autonómicas, ha criticado la cabeza visible de ECP, para acabar su intervención haciendo un apunte: "El Govern no necesita cambiar de rumbo, necesita rumbo, sobre todo si quiere aprobar los presupuestos de 2023 para dar una salida progresista a la crisis". Aunque le ha remarcado que ECP "no son socios de Govern, estamos en el Parlament para facilitar la vida a la gente, no al Govern".

El Govern no necesita cambiar de rumbo, necesita rumbo, sobre todo si quiere aprobar los presupuestos de 2023 para dar una salida progresista a la crisis"

Aragonès ha respondido a Albiach en un tono inicialmente conciliador en el que ha resaltado el "decreto ley" sobre el catalán en la escuela que hizo el Govern. "Un colador no es el 50% del bono térmico que recibirán los hogares más vulnerables de Cataluña o la ampliación de la T-Jove hasta los 30 años de edad", ha opinado. Y ha instado a ECP a seguir trabajando en el acuerdo de presupuestos que alcanzaron al principio de la legislatura.

También ha "celebrado" que los 'comuns' estén predispuestos a hablar del 'acuerdo de claridad' de un referéndum: "Lo hemos de definir entre todos, es una propuesta que ha de ser colectiva y la hemos de defender en todos lados".