En el nombre de Rocío sigue generando titulares semana tras semana. Rocío Carrasco ha querido ir con todo, y ha cargado contra la gente que se aprovechó de su madre en vida. Y, según ella, uno de ellos es Amador Mohedano. Pero no es la única que ha hablado, ya que ha acudido al plató de Sálvame el guitarrista de Rocío Jurado: Melchor Santiago.

Al principio ha comenzado a responder a las preguntas solo con el rasgueo de su guitarra, pero más tarde ha entrado en plató para desvelar muchas dudas. "Amador Mohedano no me dio de alta en la Seguridad Social en los 15 años que trabajé para él".

"Confiaba en él así que no lo sabía. Hacíamos 4 o 5 galas y siempre me pagaba en efectivo. Nunca sospeché de él. Cobraba 250.000 pesetas por actuación, pero nunca denuncié nada porque no tenía motivos para sospechar", ha mantenido Melchor ante las preguntas de los colaboradores.

"Me hizo formar contratos falsos. Le vi guardar dinero en maletas y decir a todo el mundo que no había cobrado", ha respondido, guitarra en mano. "Rocío Jurado no sabía nada de los tejemanejes de su hermano, y le vi ser infiel con muchas mujeres. Por lo menos con 3, 4 o 5 mientras estaba casado con Rosa Benito".