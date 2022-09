La isla de las tentaciones ha vuelto con su quinta temporada y, tras el primer programa de presentación, en El debate de las tentaciones mostraron vídeos de la primera fiesta. Y es que estos eventos nocturnos son los que más imágenes dejan.

En estas fiestas es donde los participantes más se relacionan con los tentadores y tentadoras, y la música, los bailes y el alcohol tienen un papel importante en esto. Sin embargo, la gestión de las bebidas la hace la organización, y así lo ha confirmado Diego, de la tercera edición.

"¿Cuánto alcohol os daban?", le preguntó un seguidor en TikTok, a lo que él contestó sinceramente: "Barra libre, pero con control. Cuando alguien se veía que iba muy afectado, se le cortaba y no le daban más", respondió.

"Te llamaban y decían: 'Oye Diego, pues ven, recárgate esto'. Normalmente, eran ellos los que nos llamaban para recargarnos la copa o darnos un chupito", aseguró el cántabro, que acudió a La isla de las tentaciones con Lola Mencía.

Con respecto a esto, contó que Manuel, ex de Lucía Sánchez, "iba siempre" a que le rellenasen la copa: "No hacía falta que le llamasen, iba siempre él. A veces tocaba la puerta y no le abrían".