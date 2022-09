La ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha desatado un auténtico huracán en los programas de corazón. La hija de Isabel Preysler ha cancelado la boda con su pareja tras un vídeo en el que se ve a Íñigo besando a otra mujer. Jorge Javier dijo en Sálvame que Tamara Falcó lo tendría que haber visto venir... y esas palabras no sentaron muy bien a Belén Esteban, que las malinterpretó.

"Podemos tener un debate. Pero si vamos a discutir, no", ha comenzado diciendo Belén Esteban. "Me molestó que dijeras que Tamara se merecía lo que tenía por ser católica y de derechas. Y si no fue así, me gustaría que me lo explicaras".

"Yo nunca dije que ella se mereciera nada. Nunca voy a decir eso porque es algo que no me gusta", se ha defendido Jorge Javier. "Belén, ¿a ti te gustaría ser nuera de Íñigo?".

Belén Esteban ha sido rotunda. "No. Pero entiendo que el amor te vuelva loca de vez en cuando. A mí me ha pasado", ha dicho Belén defendiendo a Tamara Falcó y su ceguera sobre las infidelidades de Íñigo Onieva.

"Cuando tienes ya 40 años, tendrías que saber. A Íñigo Onieva le estaban pidiendo que fuera alguien que no era. Tamara sabía perfectamente con quién estaba", ha seguido diciendo Jorge Javier, aunque Belén Esteban defendía todo lo contrario. "Íñigo sabía lo que había, dónde se metía. Tamara no tiene la culpa de lo que ha hecho Íñigo".

"Íñigo, te la han jugado. Quien ha filtrado el vídeo es un amigo tuyo, muy cercano a tu círculo", ha acabado diciendo Belén Esteban a cámara.