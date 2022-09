El tierno momento entre la reina Letizia y una anciana que estaba en un acto benéfico: "¿Me darías un abrazo?"

La reina Letizia ha presidido este martes un acto en apoyo de los proyectos sociales del Banco Santander, en el que no ha dudado en fundirse en un abrazo especial con una de las beneficiarias de las organizaciones homenajeadas, Marujita, de 91 años.

La reina ha presidido el acto de clausura de la XIV convocatoria de proyectos sociales del Euros de tu nómina, una campaña de donaciones y apoyo a ONG que impulsan los trabajadores del Santander.

Como representante de las personas beneficiarias de estos proyectos sociales ha intervenido Marujita "de Malasaña", de 91 años, acompañada por un miembro de la organización Grandes Amigos, que pone en contacto a personas mayores que están solas con voluntarios que les ayudan y hacen compañía.

"Letizia, ¿me darías un abrazo?", es la frase con la que Maruja se ha saltado el protocolo durante la entrega de premios de una entidad bancaria. La reina no ha dudado en cumplir la petición de la señora.#Canal24Horas en DIRECTO ▶ https://t.co/vVRqw12GMA pic.twitter.com/PCQ41HHQEz — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 27, 2022

Tras agradecer al Santander su apoyo a los mayores solitarios, Marujita se ha dirigido a la reina con desparpajo. "Letizia, ¿me darías un abrazo?", ha preguntado, a lo que la reina ha respondido de inmediato y, con una gran sonrisa, se ha acercado a ella para fundirse en un largo abrazo.

"Señora, pero no llore", le ha dicho la reina. "No, no voy a llorar, pero chapó por todo lo que hace y ayuda", le ha dicho la anciana. Tras esto, Maruja ha aprovechado para pedirle también un abrazo a la presidenta del Santander, Ana Botín, quien también ha accedido de buena gana.

La reina Letizia se abraza con Maruja en el acto de 'Euros de tu nómina' de Santander. GTRES

XIV convocatoria de 'Euros de tu nómina' de Santander

En una breve intervención de presentación del acto, la reina ha agradecido a los voluntarios de las organizaciones y los trabajadores del banco que colaboran con ellos que con su ejemplo demuestran "que se pueden hacer las cosas de otra manera, que se pueden hacer mejor y que funcione" la solidaridad.

En esta edición se han recaudado un total de 537.114 euros que ayudarán a financiar a una docena de organizaciones como Cruz Roja, ACNUR, la Fundación Kirira, que trabaja en la protección de niñas y mujeres en Kenia, o APRAMP, que rescata a mujeres víctima de la trata en España.

Desde que se puso en marcha este programa solidario, hace ya 14 años, se han repartido 4,6 millones de euros entre 122 iniciativas de ONG en España y se ha ayudado a cerca de 600.000 beneficiarios.