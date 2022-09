Marta Riesco está muy orgullosa de sus retoques estéticos: "Quien esté en contra me parece una ridícula"

Marta Riesco confiesa su pasión por los retoques estéticos y no tiene ningún tipo de pudor en compartir a través de sus redes sociales, todos y cada uno de los cambios a los que se somete.

"Estoy súper a favor de los retoques estéticos, por supuesto, es que alguien que esté en contra me parece una ridícula o un ridículo. Si tú no estás a gusto con algo de tu físico, ¿cómo no lo vas a poder cambiar?", comentó la periodista a Outdoor.

Marta ha reconocido haber adquirido autoestima y alcanzado la felicidad, gracias a los "pinchacitos" y la cirugía estética: "Yo tenía un complejo con la nariz horrible".

"A mí me cortaron la punta de la nariz, no fue una rinoplastia ni nada, fue un click y me la cortaron [...]. A mí me cambió la vida y la autoestima, entonces, ¿cómo no lo voy a recomendar?", sentenció la reportera.

Además, la colaboradora de El programa de Ana Rosa ha detallado todos los cambios estéticos a los que se ha sometido: "Me he puesto labios, un poco de pómulo con ácido hialurónico y me acabo de hacer las cejitas, y bueno teñirme, mi moreno que es de quita y pon...".