Entrevista

Dicen que el segundo puesto en Operación Triunfo suele ser garantía de éxito después del concurso. Una máxima que se cumple perfectamente con Alba Reche, que saltó a la fama tras participar en la edición de 2018 del talent musical y que, poco a poco, pero con paso firme, se está labrando una sólida carrera como solista.

Honesto es un rato. Impacta el primer corte, Sincera, y ese "estoy harta de tanto dolor". ¿Qué historia hay detrás?Ese primer corte también hago una pregunta: '¿qué pasaría si fuera honestamente sincera? Pues diría que estoy harta de tanto dolor (ríe). Esa rabia pasa por distintos estadios de todo lo que vemos en el EP. Son distintos momentos de tristeza y distintas formas de llevarlo. Es como un diario en el que vas narrando etapas de tu vida, que van desde la aceptación a reconocerse o a que todo salte por los aires.

¿Y qué ha pasado después de ser tan sincera?Pues que estoy muy contenta, porque siento que verdaderamente he sido honesta, que no solamente ha sido una proposición hacia mí misma, sino que es un resultado real. Estoy feliz, porque esa honestidad la veo reflejada en las canciones.

Habla mucho de la tristeza y de vivir y convivir con ella.Es que es un sitio por el que en algún momento pasaremos y, simplemente, tenemos que aceptar que estamos haciéndolo. Yo nunca me quedaría a vivir dentro de esa tristeza, pero considero que es importante darle ese espacio en tu vida para poder sanarla, porque si no es lo que haces que te estanques en ella.

¿Qué le pone triste a Alba Reche?Soy una persona muy emocional y espero no dejar de serlo nunca. Me hacen llorar, por ejemplo, los vídeos de TikTok de personas mayores o de animales. Pero sí es verdad que cada vez hay menos cosas que me entristecen. Me enrabieto más que me pongo triste. Honestamente rabiosa creo que va a ser el siguiente EP (ríe).

Supongo que en el proceso de creación del disco vivió cosas positivas. Sin embargo, ha preferido volcar en él las tristes. ¿Por qué?Porque personalmente lo necesitaba. Necesitaba escuchar una canción a la que recurrir y decir: 'en esta canción he sido realista con lo que estaba pasando'.

Cuando la gente acuda a estos temas, ¿cómo se sentirá una vez escuchados? ¿Qué sensaciones les dejarán?Por parte del público estoy sintiendo mucha empatía activa con las canciones, y me hace muy feliz. El resultado es precioso.

En la carta de presentación, Como si no importara, dice un comentario de un fan que es una canción "dolorosamente preciosa".A ver, romantizar el dolor es una cosa muy seria. Yo no lo recomiendo en general, pero, como son canciones, me justifico tras ellas (ríe). Quizá ese comentario yo lo llevaría por el hecho de entender, que siempre viene bien hacerlo, el hecho de que estás pasando por ese dolor.

Dice que "navega entre la fragilidad y el empoderamiento". ¿Se puede ser frágil y, a la vez, empoderada?Sí. Creo que ofrecerte al mundo de manera tierna y frágil es lo más difícil y valiente que puedes hacer en la vida. Seguir permitiéndote esa actitud ante la vida en la que eres amable me parece que es ser alguien muy fuerte.

Siempre que se es tremendamente honesta se corre el riesgo de ser juzgada. ¿Es algo que le importe?El juicio no es mío, y eso es lo más importante que he aprendido. El 'me da igual qué dirán', evidentemente, es complicado aplicarlo a todos los días de mi vida, y menos cuando te expones de esta manera, pero sé que muchas veces el juicio es un mal juicio, y viene de muchos sentimientos que a mí no me gustan, como la envidia, la rabia o el odio que corroen a esas personas que lo ejercen. Yo estoy tranquila, porque, todo lo que hago, intento que sea de la mejor manera. Intento irme a dormir tranquila, que es lo más importante. Cuando digo que me da igual el qué dirán, me refiero más a eso que a que otras cosas me duelan. Obviamente, no soy impermeable al dolor, y espero que siga siendo así, pero intentando que cada vez me afecte menos.

¿En qué momento escribió las canciones?Se empezaron a componer las canciones antes de que estuvieran hechas. Me explico: desde que empezó a plantearse el disco, en primavera de 2021, hasta que elegí la primera canción que formaría parte de él, pasaron como cinco meses en los que también se hicieron otros temas. Fui trabajando hasta el momento que dije: 'es aquí'.

Alba Reche BIEITO ÁLVAREZ

Por eso se puede decir que vemos a la Alba Reche más auténtica. ¿Cómo es esa Alba?Es la que está en la cama con sus gatas a los pies y, mientras, hace un montón de cosas, porque no para de darle vueltas a todo. Pero en realidad está ahí sentada, tranquila.

¿Dista mucho de la que conocimos en OT?Al final sigue estando ahí, simplemente creo que evolucionamos y aplicamos a nuestra vida todas aquellas cosas que vamos aprendiendo por el camino. ¿Dista mucho? Puede ser que haya cambiado, porque he aprendido muchas cosas de golpe, pero intento cuidarla como siempre.

¿Qué temía cuando tocó salir del concurso?Me daban miedo las cosas que no conocía, pero, cuando lo hice, las di un porqué y me quedé más tranquila. En el programa no había vivido prácticamente a lo que estoy viviendo ahora en cuanto a respuesta pública, y tengo que agradecer que mi tipo de público es muy buena gente. Por lo general suelen ser personas bastante amables. Es que yo soy bastante clara: esto es lo que soy, es y va a seguir siendo hasta que opine lo contrario. Y creo que eso siempre ha estado, pero no solo desde OT, sino de antes.

¿Lo dice porque tendemos a enmascarar la realidad?Es que es muy difícil dejarse ver real en el mundo de la música, porque, culturalmente, el juicio que se ha ejercido con lo artístico no ha sido igual que con otros trabajos. Con esto quiero decir que, como al final nuestro producto es de todos, todos pensamos que podemos opinar como si el producto también fuésemos las personas, y creo que eso distan la realidad que nosotros vivimos en el día a día. El hecho de que las redes sociales nos hayan acercado de una manera más humana con ellos es beneficioso, pero también es malo porque estamos más al alcance del dolor que pueden hacernos. Nunca podría juzgar a un artista.

¿Necesitó ayuda externa para asimilar todo lo que significó OT?Creo que hice algo relativamente inteligente por mi parte, que fue pedirla desde el principio. Es evidente que lo que vives ahí es una terapia de choque brutal. Somos las únicas personas en España que, durante tres meses, no hemos tenido contacto con prácticamente nadie y que, de repente, todo el mundo está pendiente de ellos. Eso es muy raro. Es un cambio vital para el que no estás preparado y para el que nadie te prepara, porque es algo que pasa muy puntualmente. Afortunadamente, fuimos un grupo muy empático y buena gente los unos con los otros, y, gracias a Dios, tuve pude tener los recursos y las herramientas que necesitaba en esos momentos. Seguramente, aunque no hubiese entrado en OT, las habría necesitado igualmente, dado el cúmulo vital que vivimos ahora.

¿En qué momento vital estaba cuando entró en OT? ¿Alguna vez pensó en tirar la toalla en la música?Qué va. Yo llevaba cantando públicamente desde los 14 años, seis antes de OT. Estudiaba y trabajaba a la vez, así que mi vida no me permitía dedicarme plenamente a la música, pero seguía intentándolo componiendo por mi cuenta o haciendo conciertos en salas pequeñas. No sé si de esta forma, pero sí habría acabado dedicándome a algo artístico.

ALBA RECHE Cantautora. Elche (Alicante). 17 de diciembre de 1997 (24 años). Se dio a conocer al participar en Operación Triunfo 2018, donde quedó segunda. Su disco debut, 'Quimera', que contenía temas como 'Medusa' o 'Caronte', fue nominado en los Latin Grammy, en la categoría Mejor Ingeniería de Grabación para un álbum. Después, ha lanzado tres EP (minidiscos): 'Sobre Quimera', 'La pequeña semilla' y este 'Honestamente triste'.