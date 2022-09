Ibai Llanos, muy aplaudido en redes tras estallar contra TheGrefg y criticar sus palabras: "Yo no tengo tanto ego"

La tensión no deja de aumentar entre los principales streamers españoles y latinoamericanos. Todos han sido llamados a participar en RingCraft, una competición de Twitch Rivals en Minecraft en el que TheGrefg es el máximo representante.

Una competición en un universo inspirado en El señor de los anillos en el que 10 equipos lucharían por 100.000 dólares de premio. Una premisa muy prometedora que se ha traducido en cientos de problemas técnicos desde el pasado viernes y mucho enfado entre los participantes.

AuronPlay, Cristinini, Spreen, Axozer o Ibai han sido algunos de los más vocales en pedir que se cancelase el juego y se repartiese el dinero después de que los bugs crearan injusticias. Sin embargo, TheGrefg ha hecho oídos sordos y ha acabado enfadando a toda la comunidad.

"Con los lloros de la gente me los echo por encima y me sirven para darme una ducha fresquita. A mucha gente le jode que gane", ha comentado Grefg, enfadado por las constantes críticas que está recibiendo por un evento en el que, aunque sea el máximo representante, no ha tenido ninguna toma de decisión.

Unas palabras que han terminado de encender la mecha entre sus compañeros. Ibai finalmente ha dado un discurso muy aplaudido en Twitter en contra de su actitud y también de la organización de Twitch Rivals.

"Creo que es bastante injusto considerar a alguien llorón cuando el evento ha sido una mierda a nivel de organización", ha declarado sin tapujos. "Llorón y hacer las cosas bien son dos cosas distintas".

Y dirigiéndose directamente al murciano ha explicado: "Yo no tengo ego jugando a los videojuegos, sé que soy peor que TheGrefg en todos los juegos". Por eso, su enfado no tiene nada que ver con perder o ganar.

"No puede ser que una empresa mega multimillonaria organice un torneo con 100.000 euros de premio y las reglas sean al tuntún", ha sentenciado: "Si eso te parece ser llorón, yo lo acepto. A mí me parece que una cosa es ser un tío que no acepta la derrota y otra cosa es tener un poquito de cabeza y ver que hay gente que ha estado perdiendo el tiempo".

No solo eso, las cifras de Ibai y todos los participantes han sido sorprendente bajas en los últimos días. El pasado sábado, por ejemplo, IlloJuan triunfó en audiencias con un directo cenando con sus amigos mientras el resto tenían la mitad de gente conectada de lo habitual.

Aunque esta es la menor de las razones, pues como ha dicho Ibai, el dinero no es lo importante para muchos, son la mayoría que no aceptan las injusticias a la hora de decidir cómo se gana y cómo se pierde. A pesar de todo, parece que la competición sigue un día más.