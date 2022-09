España está en riesgo alto de brote de rabia por la baja tasa de vacunación canina: "Los virus no conocen de fronteras"

Según un informe epidemiológico sobre la rabia en España elaborado por la empresa farmacéutica MSD Animal Health, nuestro país se encuentra en riesgo "alto" de un brote debido a la "baja tasa de vacunación". En el contexto del Día de la Lucha frente a esta enfermedad zoonótica (28 de septiembre), la compañía ha ofrecido algunos datos sobra la misma en colaboración con el Instituto de inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas y el Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba.

El dossier detalla que la situación es "especialmente crítica" en comunidades como Cataluña, ya que desde 2019 ha habido una frecuencia de vacunación canina frente a la rabia "muy reducida", con una cobertura vacunal que no ha llegado al 12 por ciento desde ese año.

En España son las autonomías las que deciden la estrategia de vacunación frente a la rabia, que es obligatoria en todo el territorio nacional excepto en Galicia, País Vasco y Cataluña, mientras que en Asturias la vacuna solo es obligatoria en perros potencialmente peligrosos (PPP). "La cobertura vacunal en España es muy baja en aquellas comunidades donde no es obligatoria e, incluso, donde es de obligado cumplimiento", afirma el informe.

Desde MSD Animal Health han defendido un protocolo anual de vacunación obligatoria en España frente a la rabia para perros, gatos y hurones con el objetivo de acabar con esta "peligrosa" zoonosis "mortal para los humanos".

Por qué vacunar a nuestros perros de rabia

Esta enfermedad afecta a más de 150 países y anualmente causa la muerte de 60.000 personas aproximadamente, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud Animal (OMSA) recomienda la vacunación de al menos el 70 por ciento de los perros en las zonas de riesgo para reducir a cero los casos en seres humanos; algo relevante ya que la rabia tiene una tasa de mortalidad del 99 por ciento una vez manifestada en el ser humano.

"Debemos hacer hincapié en que la vacunación de rabia debería ser obligatoria en todo el territorio nacional porque como ya se ha demostrado con otras muchas enfermedades víricas, los virus no conocen de fronteras", expresan los autores del informe en el mismo. "Llegar a un porcentaje de inmunización menor del 70 por ciento no solo es un riesgo para la comunidad autónoma que decide no vacunar, si no que esto influye de forma igualmente notable a la inmunidad de la población (inmunidad de rebaño)".

No podemos olvidar el comercio ilegal en nuestro país de animales menores de tres meses sin vacunar

En las campañas de vacunación en masa, el Comité de Expertos de la OMS en rabia recomienda que se practique anualmente la inmunización primaria de todos los perros comprendidos entre tres meses y un año de edad. "Los perros deberán revacunarse de acuerdo con la duración de la inmunidad que confiere el tipo de vacuna empleada", expresan en el dossier. "Los gatos pueden vacunarse con una vacuna inactivada o de virus vivo modificado".

Además, en nuestro país aparecen esporádicamente casos localizados en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, según expresa el informe. "La cercanía geográfica con el norte de Marruecos, país con rabia endémica, junto al movimiento de animales no vacunados que contactan con perros de aquellas zonas explican la aparición de estos casos", añaden.

"Ante esta situación, la OMS recomendó que España no dejara de vacunar a los perros y gatos bajo ningún concepto", afirman. "Tampoco podemos olvidar el riesgo de entrada o comercio ilegal en nuestro país de animales menores de tres meses sin vacunar, procedentes de países de la Unión Europea y terceros. Esta práctica constituye un riesgo sanitario de primer orden, lo que justifica aún más la implementación de un programa frente a la rabia que incluya la revacunación".

A raíz de este informe, algunas asociaciones y entidades en España se han sumado a esta campaña de concienciación reclamando la vacunación obligatoria de la rabia, como la Real Sociedad Canina de España (RSCE), quién aboga por "extender la obligatoriedad de las vacunas a los canes a todo el territorio nacional".

"Es una enfermedad que se puede prevenir y la vacunación de los perros es muy efectiva", afirman. "Es una vía esencial para conseguir erradicar la enfermedad y cumplir con la eliminación de la rabia para 2030 en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)".