El Defensor del Pueblo denuncia que más de 10 millones de personas viven en riesgo de pobreza: "No hacemos lo suficiente"

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha lamentado este martes la difícil situación económica que viven muchas familias en España, agravada por el actual contexto de alza de precios. "No hacemos lo suficiente por quienes están en situación de vulnerabilidad", ha denunciado en un desayuno informativo el exministro de Educación, que ha cifrado en más de 10 millones la población en riesgo de pobreza en nuestro país y ha llamado especialmente la atención sobre la "emergencia humanitaria" de la Cañada Real, en Madrid.

Gabilondo ha pedido que un país "rico" como España, constituido como un Estado social y democrático de Derecho, no dé la espalda a la pobreza que existe dentro de sus fronteras, que supone, según sus palabras, un problema "matriz" y "especialmente doloroso" de nuestra sociedad, del que "deberíamos sentirnos todos responsables".

En concreto, ha sacado a colación el último informe sobre el Estado de la pobreza en España de la European Anti-Poverty Network (EAPN), según el cual el porcentaje de población en riesgo de pobreza ha aumentado del 21% al 21,7% en los últimos doce meses, lo cual significa que en nuestro país hay 10.285.517 personas que viven con ingresos inferiores a 9.535 euros anuales (794,6 al mes).

Esta situación es especialmente preocupante en un contexto de inflación desbocada como el actual, por lo que el Defensor del Pueblo ha insistido en la necesidad de llevar a cabo "buenas políticas y servicios públicos" para combatir la pobreza. Preguntado específicamente por la posibilidad de una bajada de impuestos en los artículos de primera necesidad, Gabilondo ha evitado hacer valoraciones sobre medidas concretas y se ha limitado a señalar que todo lo que ayude a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos será "estupendo". Asimismo, ha apuntado que, en un momento de urgencia como el actual, la complejidad de las decisiones "no es razón para que no se intenten". "No hacemos lo suficiente", ha reprochado.

Más explícito ha sido a la hora de referirse al ingreso mínimo vital, que ha calificado como "un gran acierto". Sin embargo, ha manifestado la gran cantidad de quejas dirigidas al Defensor del Pueblo sobre las trabas burocráticas para solicitar y conseguir dicha ayuda. En ese sentido, ha añadido que la relación con la Administración es una de las principales protestas de los ciudadanos, que la siguen percibiendo "demasiado grande" y distanciada.

La "emergencia humanitaria" de la Cañada Real

Además, el que fuera ministro de Educación entre 2009 y 2011 también ha denunciado el problema de la vivienda y ha recalcado su preocupación por la falta de vivienda pública y la persistencia del chabolismo, de las infraviviendas y de la existencia de zonas sin agua ni electricidad. "Es una realidad en nuestro país", ha sentenciado.

Un ejemplo de esa realidad es la Cañada Real de Madrid, cuyos vecinos van camino de cumplir dos años sin luz. El Defensor del Pueblo ha aprovechado precisamente su intervención para hacer un llamamiento a las administraciones competentes para que busquen una solución a esta situación "insostenible", que ha calificado como una "emergencia humanitaria", y ha recordado que hay un pacto suscrito a tal efecto. "Con los pactos se pueden hacer dos cosas: cumplirlos o reescribirlos, pero no ignorarlos, y no se pueden ignorar estos asentamientos", ha afirmado.

Gabilondo ha pedido poner el foco en las personas y ha apelado al "diálogo" y a la "buena voluntad". "Este tema sale dos veces al año, cuando llega el fresco y cuando llega el calor, pero los vecinos viven allí todo el año", ha expresado antes de aludir a que "en España hay recursos para que que no exista pobreza y para que no exista esta marginación".