La tensión entre Rusia y los países occidentales no deja de crecer. Con el llamamiento de Putin para que todos los hombres disponibles se alisten en el ejército para luchar en Ucrania, una gran cantidad de ellos han optado por huir del país.

Escapar de la guerra que el dirigente ruso se ha empeñado en mantener contra su país vecino es uno de los objetivos principales de aquellos que no desean exponer sus vidas a las ansias conquistadoras de Vladimir Putin.

Así, este martes, El programa de Ana Rosa ha mostrado algunas imágenes de los disturbios que están teniendo lugar en Rusia, donde muchos ciudadanos han decidido tomarse la justicia por su mano ante la imposibilidad de huir del país.

Por su parte, Joaquín Prat ha destacado: "Aquí hay tantos que están enfermos en Europa como consecuencia del cabrón este de Putin, que la que ha liado. Estamos pagando tantos millones las consecuencias de los caprichos de este individuo..."

"Ojo, los primeros los ucranianos, pero también su propia población, que dicen: '¿que yo me voy a alistar ahora y meterme en la guerra del tipo este? Salgo por peteneras y cruzo la frontera con Georgia o Finlandia o me dedico a quemar centros de alistamiento o me quemo a lo bonzo', ha sentenciado el presentador del matinal para, además, agregar que esta es la situación actual de Rusia mientras en las repúblicas de Donestk y Lugansk concluyen hoy los referéndums para conocer la opinión de los ciudadanos acerca de la anexión de sus territorios a Rusia.