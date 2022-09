Omar Sánchez revela cuándo y cómo fue su última conversación con Anabel Pantoja

El pasado miércoles y vía exclusiva, Anabel Pantoja puso punto final a su historia con Omar Sánchez, el que fuera su marido durante solo unos meses, tras años de noviazgo.

Aunque tras la ruptura ambos han manifestado siempre, por activa y por pasiva, que les gustaría que entre ellos quedara una bonita amistad, nada más lejos de la realidad, ya que precisamente esa puerta ha sido cerrada por la influencer.

Así lo aseguraba en una exclusiva en la revista Lecturas, donde dijo rotunda: "Omar y yo ya no podemos ser amigos".

"Me llama la atención que Omar diga que, si hubiera sabido lo que pasó tras la boda, no se habría casado. Dos no se casan si uno no quiere, y yo no me pedí matrimonio a mí misma", señaló de su exmarido.

También le echó en cara su salto a la fama. "Cuando me fui a Honduras, dejé a 'el Negro' y, al volver, me encontré a Omar Sánchez, que le persiguen las cámaras y que ciertas personas van a la tele a contar intimidades de él".

Precisamente, por ese salto a la fama, Omar es concursante de Pesadilla en el Paraíso. El canario, que vive una historia de amor con Marina Ruiz, se acuerda recurrentemente de su ex.

Sin ir más lejos, hace unas horas, en una conversación con Israel sobre las mujeres de su vida, el surfista dijo: "Hombre, está claro que Anabel va a ser una mujer muy importante en vida y lo ha sido, pero no hay posibilidad ninguna de una posible reconciliación".

"¿Habláis a menudo?", insistía Israel. "A ver, ahora mismo estamos dándonos aire, pero sí que me llamó antes de entrar en Pesadilla en el Paraíso y me deseó suerte", desveló Omar, dejando entrever que, al menos por su parte, han quedado en buenos términos.