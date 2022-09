El breve y turbulento mandato de Pérez Tornero en RTVE: descontento del Gobierno, externalización de programas... y Chanel

José Manuel Pérez Tornero anunció este lunes su dimisión como presidente de RTVE, cargo que asumió en febrero de 2021 con la firme promesa de cumplir con una serie de objetivos para reforzar y modernizar la televisión pública. Sin embargo, tal y como reconoció el periodista en su comunicado, no todos se han logrado. De hecho, la última etapa de la Corporación no ha estado exenta de polémicas.

"Los objetivos eran muy explícitos. Gestionar con un consenso amplio, sin partidismos; con profesionalidad e independencia; afianzar el pluralismo interno y dejar atrás la fragmentación corporativa. Pero, sobre todo, se trataba de hacer que RTVE contribuyese a crear una esfera pública sosegada, dialogante y sin polarización. Lo importante, pues, era lograr que RTVE acompañara la transformación del país, la profundización de la democracia, el avance de la ciencia, de la cultura y del bienestar social", explicó Tornero en su misiva, en la cual reconoció que, pese a ello, "ya no se dan las circunstancias para sostener la viabilidad" del "proyecto".

Tornero opinó que ya no era posible alcanzar un "consenso transversal" ni conformar "una mayoría plural, estable y coherente" dispuesta al diálogo. Una valoración frente a la que se encuentra "tranquilo", pero que refleja no solo la imposibilidad de cumplir con determinados fines, sino también el clima de tensión que se ha gestado en los dieciocho meses de mandato, ensombrecido por polémicas y datos que no ayudan al ente público -por ejemplo, La 1, con un 8,1% de cuota de audiencia, igualó el pasado agosto el mínimo histórico que ya marcó en junio de 2021-.

Recortes en la cúpula y la marcha de los veteranos

Tras su llegada, se sucedieron los nombramientos y consiguientes destituciones en la cúpula de RTVE. En la alta dirección, se pasó de ocho personas a seis con el fin de suprimir las direcciones de TVE, RNE y Comunicación. La periodista Mamen del Cerro fue nombrada nueva directora de Información y Actualidad, y el comunicador Esteve Crespo pasó a ser el director de Contenidos Informativos de RTVE.

Tras estas modificaciones, unos meses después, no se contó con varios rostros veteranos de la franja informativa, entre ellos, José Ramón Patterson, quien fuera corresponsal en Bruselas; o Miguel Ángel Idígoras, corresponsal en Londres. Ambos periodistas, entre otros, manifestaron su malestar en Twitter.

'La Hora de La 1', 'Las cosas claras' y un tenso inicio

Los programas matinales La Hora de La 1 y Las cosas claras, conducidos por Mónica López y Jesús Cintora, respectivamente, fueron criticados por su supuesta falta de imparcialidad, lo que llevó a la Corporación a prescindir de los presentadores: López -quien ahora vuelve a trabajar en la información meteorológica- fue cesada de su puesto a comienzos de julio de 2021, y Cintora también se despidió de la audiencia por aquel entonces.

Entre las polémicas más sonadas de La Hora de La 1 se recuerda la tensa entrevista de López a Rocío Monasterio, política de Vox, en el marco de las elecciones por la presidencia de la Comunidad de Madrid. RTVE no contó con la comunicadora por su "tono crítico" durante la conversación, que supuso "un posicionamiento, en apariencia al menos, contrario a la candidata entrevistada, dando lugar a un conjunto de réplicas y contrarréplicas de la periodista, cuestionando reiteradamente la contestación que le daba la candidata y entrando en debate con ella". El programa pasó a ser presentado por Javier Ruiz y Silvia Intxaurrondo.

Algo parecido pasó con Cintora, de quien criticaban la politización que había tomado Las cosas claras, así como la externalización de la plantilla. "Yo no decidí externalizar esto. Lo digo por algunos compañeros de TVE. A mí me encargaron esto así y así lo acepté. Así me he dejado la piel por esta televisión y esta cadena. He intentado hacerlo con la mayor humildad. 4.50 horas de la mañana levantándome y entrando a las 5.50 horas en este edificio para encender las luces de la redacción", explicó el periodista en su entrevista. Tornero, por su parte, avisó que RTVE iba a trabajar en dar información sin caer en el conflicto ni la externalización.

'MasterChef' y Verónica Forqué

El suicidio de Verónica Forqué poco después de su participación en MasterChef Celebrity provocó que parte de la audiencia señalara al programa como uno de los culpables de este trágico suceso. Por ello, desde la productora, Shine Iberia, se emitió un comunicado. "El bienestar, la seguridad y el respeto por la privacidad de los concursantes" es "prioridad absoluta" de Masterchef Celebrity", se explicó. Sobre el talent culinario también se criticaron los horarios.

El Benidorm Fest, Chanel y la letra de 'SloMo'

La celebración del Benidorm Fest fue un éxito, aunque el descontento del público se hizo patente -sobre todo en las redes sociales- cuando la ganadora fue Chanel Terrero. Desde hacía semanas las favoritas eran Tanxugueiras y Rigoberta Bandini, pero el sistema de votaciones, que dio mucho peso a la valoración del jurado experto, llevó a la victoria a la autora de SloMo, que contaba únicamente con el 4% de los votos populares. RTVE tuvo que dar explicaciones al ser acusada de tongo, pues el sindicato CC OO había pedido investigar las "notables irregularidades".

La letra de Slomo, canción que representó a España en Eurovisión -y que la colocó en el tercer puesto- fue criticada por perpetuar supuestamente los estereotipos de género. Tornero anunció en un primer momento que iban a "valorar" cambiar la letra: "Sí que ha habido mucha polémica en el entorno. Interpretaciones contradictorias y teníamos que dar una respuesta que se basara en el diálogo y en el sosiego".

No obstante, el máximo responsable de la Corporación pública puso de relieve su "profunda" convicción de que la libertad de expresión es "un derecho fundamental, constitucional y básico", y que "debe ser protegida". RTVE, finalmente, no tocó la canción de Chanel. "No vamos a censurar ni retroactivamente ni en el futuro. Creo que no hay democracia si no hay libertad de expresión y de creación", añadió Tornero.

Descontento del Gobierno central

La dimisión de Tornero llega en un momento de un notable descontento del Gobierno central con él. PSOE y Unidas Podemos aceptaron el pacto respecto al Consejo de Administración de RTVE dentro de un acuerdo conjunto con el PP, en el que se debía acordar también los nombramientos del Poder Judicial.

Sin embargo, solo se cumplió la parte del acuerdo vinculada a RTVE. En un primer momento, el PSOE aceptó continuar su apoyo al presidente del ente público, pero con el paso de los meses fueron aumentando sus discrepancias con Tornero, hasta que ya la situación ha sido insostenible. Tornero llegó a aceptar recientemente algunas exigencias, con el objetivo de que PSOE y UP votasen a favor del presupuesto de RTVE en el Congreso, pero no ha sido suficiente para frenar el malestar.