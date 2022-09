El PP acusa Tamarit de falsejar dades de construcció de centres: "Falten la meitat dels 124 promesos"

En un comunicat, Gascó ha valorat així les declaracions de la consellera Tamarit (Compromís), qui aquest dilluns ha assegurat que el pla Edificant ha adjudicat 1.114,7 milions d'euros: 393,6 milions per a la província d'Alacant, 181,2 milions per a la de Castelló i 539,9 milions per a la de València.

"És tot fals perquè, segons les dades oficials de la intervenció general de la Generalitat, dels 1.337 milions del pla Edificant solament s'han executat 229,2 milions i s'han pagat 160 milions. És a dir, només el 17,1%. Per províncies, a Alacant, només 97,3 milions; és a dir, el 7,2% dels quals només han pagat. A Castelló. 34 milions, el 2,5% i pagats 23 milions. I a València només han executat 96,5 milions, la qual cosa suposa solament el 7,2% del total i pagats 64 milions -ha apuntat- Aquest és la realitat de les dades contrastables".

Quant al nombre de centres, Gascó ha recordat que "Puig es va comprometre en 2016 a construir 124 centres en tota la Comunitat com a prioritaris, dels quals li falten per fer el 60%". "Ara prometen tots els col·legis a tots els alcaldes per a intentar desviar l'atenció i que no ens donem compte dels seus incompliments", ha denunciat, per a insistir que "l'execució és irrisoria i el compromís de Puig ha sigut nefast".

I és que, segons ha advertit, "la qual cosa no diu la consellera és que aquest sistema d'adjudicacions delegant competències als ajuntaments està col·lapsant els departaments de contractació de molts ajuntaments, amb problemes per impagaments, increments de cost, certificats d'obres paralitzats, falta de tècnics o problemes amb la cessió de competències".