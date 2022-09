El Consorci de Museus obri convocatòria per al seu laboratori d'escena urbana CCCC Escena Lab

De la mà de l'Associació Cultural Companyia Escènica Urbana, encapçalada per Sheila Olivera i Raúl Navarro, el Consorci de Museus i el Centre del Carme han creat un programa propi de set mesos de durada que es desenvoluparà entre octubre de 2022 i maig de 2023, celebrant jornades de treball setmanals i presencials en el CCCC. En el desenvolupament del projecte també està involucrat LorenD, productor i DJ de hiphop valencià.

'CCCC Escena Lab' està dirigit el món del hiphop, i especialment de les disciplines del rap, la producció musical, composició, escriptura i ball, i compta amb un programa creatiu en el qual participaran els 15 intèrprets seleccionats en aquesta convocatòria oberta, per a versionar i reinterpretar el clàssic de Shakespeare 'Romeo y Julieta' amb l'objectiu de fer créixer la proposta dramatúrgica i musical mitjançant la seua manera d'expressió, llenguatge i la seua visió de l'art.

La convocatòria per a presentar sol·licituds està oberta fins al pròxim 5 d'octubre, data en la qual un grup d'experts integrat pel director del CMCV i del CCCC, José Luis Pérez Pont; els artistes Tesa i LorenD i els directors del projecte 'CCCC Escena', Raúl Navarro i Sheila Olivera, triaran 20 persones en aquesta primera etapa de la convocatòria.

Entre les 20 persones seleccionades es realitzarà una sèrie d'entrevistes els dies 10, 11, 12, 13 i 14 d'octubre en la qual se'ls comunicarà la dinàmica del projecte, es posaran en comú dubtes i inquietuds i es compartiran necessitats mútues i compromisos. Una vegada passada aquesta primera fase del projecte, s'escolliran a 15 participants que conformaran l'equip final del projecte.

Els grups de treball final estaran formats per perfils variats i equilibrats on es valorarà la qualitat artística i la involucración per part dels sol·licitants.