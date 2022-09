À Punt Media renova per tercer any consecutiu el seu compromís amb MICE

En aquesta línia, la web d'À Punt disposa d'un apartat d'audiovisuals d'origen educatiu amb el nom de 'La Colla... i acció!!', on es podran veure els continguts guardonats en les diverses categories del Premi Audiovisual MICE València, segons ha indicat À Punt Media en un comunicat.

A més, la plataforma de mitjans públics atorgarà el 'Premi La Colla À Punt a los valores', que reconeix el treball d'una producció feta en l'àmbit educatiu per l'aportació dels seus valors.

El director general d'À Punt, Alfred Costa, ha destacat que es dona "suport específic a la producció audiovisual de caràcter educatiu perquè assumeix uns valors socials que també són els de els mitjans públics".

Per la seua banda, el director de la MICE, Josep Arbiol, ha explicat que el festival s'ha convertit "en tot un referent del cinema educatiu, tant fora com dins de les escoles". "El programa formatiu de molts centres de primària i secundària ja inclou com activitat curricular la creació d'un audiovisual per a presentar el festival, la creació de tallers cinematogràfics o la participació en activitats relacionades directament amb la MICE de València", ha conclòs.