'Joaquín, el novato': el futbolista del Betis prueba diferentes profesiones en su programa de entrevistas de Atresmedia

Una estrella en las redes, experto contador de chistes, protagonista de anuncios, pero, ante todo, es futbolista y capitán del Betis. Aun así, es más que evidente el éxito de Joaquín Sánchez más allá del campo, pues es un rostro habitual de televisión, donde brilla por su humor. Pero ahora, va a ir más allá, aventurándose con su primer programa como presentador.

A sus 41 años, el centrocampista se atreve con un formato de entrevistas en el que intentará dar respuesta a una gran pregunta: ¿cuál podría ser su futura profesión cuando se retire del fútbol?

En Joaquín, el novato, el deportista actúa de novato, como su nombre indica, en distintos trabajos que irá conociendo de la mano de varios maestros. Celebridades de distintos ámbitos serán los entrevistados del gaditano, que a la vez de abrirse en canal intentarán que él se adapte a sus trabajos.

Joaquín se pondrá a prueba junto a personalidades de la cocina (David Muñoz), la interpretación (Ana Milán, Antonio Resines, Melani Olivares), la televisión (Pablo Motos, Mercedes Milá), el humor (Los Morancos, Paz Padilla, Corbacho), la música (Rosario Flores), el periodismo informativo (Vicente Vallés) e incluso el astronauta Pedro Duque.

"Llegará muy pronto, pero obviamente no hay todavía un día fijado. Pero está muy próximo en el tiempo", señala Carmen Ferreiro, directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia. El programa, que se emitirá en prime time, es una nueva apuesta del grupo de comunicación por los formatos originales e innovadores.

Y lo cierto es que, por mucho que el futbolista del Betis ha protagonizado momentazos en televisión y ha acudido de invitado a varios espacios, nunca había tenido un programa propio. Por ello, Pablo Carraaco, productor ejecutivo de Joaquín, el novato, vio su potencial en una de estas apariciones.

"Todo empezó cuando te invitamos a un programa que estábamos haciendo, lo dirigía yo y no pude dirigir nada. Aquello fluía y fluía", señala en la rueda de prensa del formato. "Vimos que, aparte de ser simpático, es un tío trabajador y muy profesional y muy honesto".

Y esto se trasladó al comenzar a grabar hace un año. "Hicimos claqueta y se hizo la magia", apunta Javier Ruiz, director de las distintas entregas. "No es un programa de humor, pero tiene el humor innato de Joaquín. Tiene parte de talent, parte de reality, entrevistas".

"Yo no soy presentador, soy un novato"

'Joaquín, el novato'. ATRESMEDIA

"Yo no soy presentador y no quiero que me vais como tal. Soy futbolista. Yo quiero que me veáis como un novato, con mis virtudes y mis defectos", declara Joaquín Sánchez. "Lo he disfrutado, pero he pasado momentos jodidos. No os imagináis lo que he sudado yo".

"Con Vicente Vallés era la primera vez que estaba deseando terminar. Lo pasé muy mal. Es que no me salía", señala como una de sus experiencias más complicadas, la de intentar ser presentador de informativos, algo para lo que necesita estar muy serio y es superior a sus fuerzas.

"Con Ana Milán me he divertido mucho. Sin desmerecer a los demás, porque Los Morancos han sido maravillosos, con Mercedes Milá estaba muy nervioso y después surgió la magia. Pero creo que con Ana hubo un feeling desde el principio, fluyó de principio a fin. Me sentí muy a gusto. Me hizo hasta emocionarme. Lo recuerdo con un cariño especial", añade.