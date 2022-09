'Las vacas no se tiran pedos', entre los monólogos científicos antes de la Noche de las Investigadoras

Los monólogos tratarán temáticas como microplásticos en el cuerpo humano, los mitos sobre el impacto de las vacas en el cambio climático -bajo el título 'Las vacas no se tiran pedos'-, nuevas formas de captar C02, la necesidad de invertir en ciencia de los alimentos o los peligros de no saber, avanza la Universitat de València (UV).

El acto, a partir de las 20 horas, será conducido por Mila Martínez y Alexandra Muñoz, y está organizado por la UV, la Universitat Politècnica de València (UPV), la delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunitat Valenciana, el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA y la Fundación para el Fomento de la investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio).

En concreto, los monólogos serán 'Las vacas no se tiran pedos', de Fernando Estellés (Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV), quien explicará algunos mitos sobre el impacto ambiental de la ganadería. "Una actividad con impacto ambiental pero quizá con menos peso del que percibimos. No, las vacas no están acabando con el Amazonas, no contaminan más que un coche y no, no se tiran pedos", recalca el investigador.

Eduardo Andrés-García, del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la UV, ofrecerá el monólogo 'Hola, soy Edu y separo gases', mostrará la investigación sobre nuevos materiales para captura de CO2 y otros compuestos y presentará los principios de las mezclas y la adsorción.

'Cacas, microplásticos y alimentos', de Amparo López y Gloria Sánchez (Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos-CSIC) tratará la importancia de invertir en ciencia y sobre todo en ciencia de alimentos.

'Respiramos plástico', de Carlos Baeza Martínez (Hospital General Universitario de Elche-Fisabio), explicará los resultados de su nueva investigación: el descubrimiento de microplásticos en el interior de los bronquios humanos y las formas de reducir el riesgo que ello implica, dado que todo el mundo está expuesto a su inhalación y posteriormente pueden crecer gérmenes patógenos en el cuerpo.

Daniel Pellicer, investigador de INCLIVA y la UV, en el monólogo 'Los riesgos de no saber', tratará las herramientas y descubrimientos que ayudan a entender el mundo y "las barbaridades que se han dicho y hecho en nombre de la ciencia o sin tenerla en cuenta".

TALLERES DE VACUNAS, BLANDIBLÚ Y CRIPTONITA

Tras los monólogos, la actividad principal de la Noche Mediterránea de las Investigadoras en València será en el Museo Príncipe Felipe, situado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CAC), que este viernes acogerá 30 talleres sobre divulgación de la ciencia.

Se trata de 'La química en nuestras vidas', '¿Qué comen las bacterias?', 'Bacteriópolis', '¡Crea tu vacuna!', 'Fabrica tu 'blandiblú y tu criptonita', 'Arqueo-ciencia', 'Descubre qué es un biobanco', 'Crecer sanos', 'El poder de la luz' o 'Descubriendo la realidad virtual'. Serán en turno de mañana para estudiantes de Primaria y Secundaria (entre las 10 y las 13 horas, previa inscripción) y por la tarde de acceso libre para el público en general entre las 17 y las 21 horas.

Después de los talleres, a las 13 horas, habrá una mesa redonda con investigadores que dirigen proyectos europeos de las instituciones organizadoras, en el auditorio Santiago Grisolía del Museu de les Ciències.

Serán Iñaki Comas, investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia del CSIC y ERC Consolidator Grant TB-RECONNECT sobre el estudio de la tuberculosis; Pilar Francino, investigadora de Fisabio, jefe de área de genómica y salud y proyecto europeo Stance4Health sobre tecnologías inteligentes en pro de una nutrición personalizada y de un consumo empoderado, y Tania Fleitas como investigadora oncóloga de Incliva y proyecto europeo LEGACy sobre medicina personalizada para pacientes con cáncer gástrico.

También Marcos Latorre, investigador de la UPV y ERC Starting Grant sobre el despliegue del proyecto G-CYBERHEART (creación de corazones bioartificales para el trasplante clínico); Gustau Camps, investigador del Laboratorio de Procesado de Imágenes de la UV yERC Consolidator Grant SEDAL sobre el aprendizaje estadístico de datos de observación de la Tierra, y Ana Enguídanos Weyler de Europe Direct Comunitat Valenciana.

La velada está organizada por la delegación del CSIC en la Comunitat, la UV, la UPV, INCLIVA y Fisabio. Estas cinco instituciones forman parte de los proyectos europeos MedNight (CSIC, Fisabio e INCLIVA) y MedNight GTS (UV y UPV). Ambas universidades de la ciudad organizan este evento en coordinación con Esciencia Eventos Científicos y la Fundación la Caixa, con un proyecto como acto asociado al European Researchers' Night (ERN) 2022. Además, se han unido el Museo Príncipe Felipe, CaixaForum, el Oceanogràfic y el Centro de Investigación Príncipe Felipe.