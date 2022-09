AppValència estrena un nou sistema d'avisos per a emergències

A més, el regidor d'Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset, que ha comparegut en roda de premsa al costat del regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha anunciat que en breu AppValència disposarà d'un nou canal d'emergències, amb avisos personalitzables per barris o àrees geogràfiques.

Fuset ha afirmat que "hui fem un pas més en la comunicació bidireccional de l'Ajuntament amb la ciutadania, introduint un factor fonamental com és la protecció ciutadana", i ha precisat que "aquests avisos s'enviaran només quan siguen necessaris, i seran vàlids per a tota l'àrea metropolitana de la ciutat de València".

Segons ha explicat Cano "el canvi climàtic fa cada vegada més freqüent que ens trobem davant emergències per pluja extrema, onades de calor, incendis o altres efectes del clima, que provoquen situacions de perill per a la seguretat de la ciutadania".

Per açò, "era necessari utilitzar aquest canal per a alertar i informar a les persones i evitar, en la mesura del possible, els danys personals i materials". Cano també ha indicat que es farà un ús molt selectiu d'aquest tipus d'avisos "no abusarem d'aquest canal, quan arribe un missatge és perquè hi ha un verdader risc per a les persones".

Aquest nou sistema d'alertes s'organitza a través de dos canals, un que ja està actiu, que enviarà aquests avisos a tota la ciutat, que ja compta amb 100.000 subscriptors. Però, tal com ha anunciat el regidor d'Agenda Digital, "en uns dies es presentarà un nou sistema d'avisos molt més interessant, perquè ens permet segmentar la ciutat per barris, una cosa molt útil en cas d'emergències perquè podem alertar només els veïns que es vegen afectats pel succés".

Aquests avisos es gestionaran des de la secció "avisos de proximitat" que estarà actiu en breu i cada usuari podrà editar una o diverses zones, per a rebre solament les alertes que més li interessen. L'aplicació permetrà enviar avisos a les persones que es troben en una zona concreta de la ciutat.