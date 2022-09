Detingut un home a Gandia per pegar a la seua dona i fer-li perdre peces dentals

Segons han informat fonts de la Prefectura, els fets van succeir sobre les 22.30 hores d'aquest diumenge en un domicili de Gandia, al que es van dirigir diversos indicatius, alertats per la sala del 091, perquè una dona deia que el seu marit li havia colpejat fortament en la boca.

Una vegada en el lloc els agents van veure llum i van sentir sorolls a la vivenda, fins i tot xanglots, però ningú els va respondre. Davant la situació de "urgent i extrema necessitat", els agents van cridar els bombers perquè els obriren la porta per si hi havia risc vital per a alguna persona.

En accedir a la casa van trobar a cinc menors de poca edat, que es trobaven en perfectes condicions però molt nerviosos, restes de sang en una porta i en el saló a una dona amb la boca ensanguinada i en estat de xoc. Els agents van comprovar que a la víctima li faltaven diverses peces dentals pel que van sol·licitar presència sanitària.

El presumpte agressor que es trobava en una de les habitacions va quedar detingut. Els agents van esbrinar que, en una discussió, el suposat autor dels fets havia agarrat del monyo a la dona i propinat diverses punyades en la cara que li van provocar les lesions que presentava. L'home, de 38 anys, ja ha sigut posat a disposició judicial.