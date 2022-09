Gómez insiste en la "obligación" del Valencia CF de acabar el nuevo Mestalla: "Lo puede acabar ya"

"Son dos pasos distintos", ha resaltado Gómez, que se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa posterior a la Comisión de Urbanismo celebrada en el consistorio. Así, preguntada por la situación actual del nuevo campo de fútbol del Valencia CF, la responsable municipal ha señalado que no hay novedad y ha reiterado la necesidad de que el club reinicie la construcción.

Igualmente, la responsable municipal ha insistido en que los derechos urbanísticos que recoge la ATE -Actuación Territorial Estratégica que afecta a la demolición del actual estadio y a la construcción del nuevo- se conservarán si la entidad cumple los requisitos que hay aparejados y referidos a las características que debe tener el nuevo Mestalla.

"En el Ayuntamiento nos hemos puesto a trabajar para poder mantener los derechos urbanísticos de la ATE. Fue una propuesta que yo misma hice hace ya casi un año para que se pudieran mantener siempre y cuando estuvieran condicionados a invertir en el estadio y a cumplir con todos los requisitos que en su día de pactaron. Tienen que ser los mismos", ha asegurado.

Sandra Gómez ha manifestado que "ante un incumplimiento, la consecuencia nunca puede ser rebajar los condicionantes o requisitos que en su día se suscribieron". "Es lo que ahora está en debate y está en batalla", ha dicho, a la vez que ha apuntado que "cualquier persona entenderá que cuando hay un incumplimiento uno es más exigente" al darse "una segunda oportunidad".

"No se es más laxo", ha insistido la vicealcaldesa, que ha aseverado que "las condiciones y los requisitos" para la construcción del nuevo Mestalla "son los que se acordaron hace unos años". Ha precisado que entonces "ya estaba la actual propiedad" y ha afirmado que esta los "conocía perfectamente".

"No hay nada más nuevo", ha añadido Sandra Gómez, que ha negado que "la pelota" para retomar las obras esté "en el tejado del Ayuntamiento". "Nada más lejos de la realidad", ha destacado. "Hay que diferenciar bien lo que es la obligación que tiene el club de acabar el estadio, que lo puede hacer ya", de que el consistorio "decida seguir ayudando a la financiación de ese estadio con el convenio que estamos trabajando" para "financiar los costes del estadio", ha precisado.

La titular de Desarrollo y Renovación Urbana ha expuesto que "el club siempre va a tener la obligación de acabar el estadio". "La tiene y lo puede acabar ya", ha declarado, a la vez que ha repetido que "otra cosa es que la ciudad haya decidido ayudar a financiar parte de ese estadio con los famoso derechos de la ATE" que se busca mantener.

"Va en paralelo y lo quiero aclarar. Me ha parecido escuchar por parte de alguien del club que estaban esperando para iniciar las obras al convenio", ha agregado Gómez. "Y eso no es así. Una cosa no tiene que ver con la otra", ha insistido.

"Son dos pasos distintos. La obligación de acabar el estadio no depende de ese convenio", ha concretado, además de descartar condicionar una de estas cuestiones a la otra y opinar que el Valencia CF "debería" retomar las obras del nuevo campo.

Preguntada por los sobrecostes que puede tener en estos momentos la construcción del nuevo Mestalla teniendo en cuenta el incremento del precio de la energía y de los materiales, Sandra Gómez ha indicado que ese es un cálculo que "tiene que hacer el club". "Eso es un tema privado del club, que es el que tiene que hacer los presupuestos. Es una obra privada, no es cosa nuestra", ha respondido.

Tras ello, la vicealcaldesa ha considerado que ha sido "curioso" ver que "el último proyecto" presentado, "pese a la revalorización de los precios de la construcción, se cifraba en casi 13 millones de euros menos". "Eso si que nos llamó poderosamente la atención porque además se ampliaban los asientos", ha apuntado.

Sandra Gómez ha repetido que "hay que intentar hacer el mejor estadio posible" y ha considerado que "la ampliación de asientos no puede ser luego a costa de recortar servicios que se entienden básicos".

"GUÍA ESTUPENDA"

La responsable municipal ha añadido que ahora se cuenta con una "guía estupenda" para ver "qué se debe exigir a un estadio" y ha precisado que esta son "los condicionantes que se han establecido" para que València se pueda "presentar a una semifinal o a unos cuartos de final del Mundial".

"Es una guía que reactualiza los servicios mínimos y básicos que debería tener cualquier estadio y que nosotros estamos estudiando en profundidad", ha planteado. Tras ello, ha señalado que esto es algo que sabe el club de fútbol y ha advertido de que la "obligación" de València "como ciudad es competir con otras ciudades y poder acoger una semifinal".

Asimismo, la también portavoz socialista en el consistorio ha insistido en que "mantener los derechos de la ATE supone que la ciudad va a financiar parte de ese estadio" y ha recordado que estos vienen de un acuerdo suscrito en época de gobierno del PP. "Son las cosas que se heredaron" y "como nosotros queremos ayudar a resolver el problema, por eso hemos decidido mantenerlos siempre y cuando se cumpla", ha afirmado.

"NO VIENE DE UNA ARBITRARIEDAD"

"Eso viene de la época del PP. No tiene que ser ninguna sorpresa, llevamos años hablando y debatiendo sobre esto. Por eso estamos siendo muy exigentes y yo hago siempre mucha pedagogía. La exigencia sobre los requisitos y los plazos no viene de una arbitrariedad o de un capricho, viene porque esta ciudad por las recalificaciones urbanísticas de suelo y de suelo público va a ayudar a financiar parte de los costes del estadio", ha explicado.

La vicealcaldesa ha repetido que por ello hay que "ser muy exigentes y muy pulcros a la hora de exigir al club que cumpla con los requisitos a los que se comprometió en su día". "En esta segunda oportunidad no es momento de entrar en rebajas. Cuando hay un incumplimiento previo lo normal es ser más exigente para mantener esos derechos y no más laxo", ha concluido.