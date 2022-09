Madrid crea nuevos protocolos en institutos para detectar a alumnos que consuman drogas

Los equipos docentes de los institutos de la Comunidad de Madrid van a recibir en los próximos días una comunicación del Gobierno regional para poner en marcha un plan de prevención del riesgo de consumo de drogas entre su alumnado. Así lo ha anunciado este lunes la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que ha asegurado que la prevención de las adicciones entre los jóvenes es una de las prioridades de su Gobierno.

"No me cansaré de repetirlo cada día: las adicciones destrozan la vida de las personas, destruyen familias y carcomen a la sociedad", ha afirmado la líder del Ejecutivo durante un desayuno informativo organizado por 'El Mundo'. "Llevamos años haciendo el diagnóstico, pero todavía no hemos encontrado la manera definitiva de combatirlas", ha agregado.

La comunicación que se remitirá a los centros educativos "en los próximos días" incluye un protocolo específico con acciones a tres niveles de actuación: "prevención, detección e intervención educativa y actuaciones específicas para familias, profesorado y estudiantes".

Dentro de cada uno de los niveles, según han detallado desde el Gobierno regional, se incluyen "ejes de actuación" en materia de "gestión de la convivencia, diversidad y multiculturalidad". Esta estrategia de prevención se enviará a todos los centros de la región y será de obligado cumplimiento en los que estén sostenidos con fondos públicos, así como en todos los niveles de enseñanza.

"En este plan resulta imprescindible la comunicación con la familia, puesto que la información que puede aportar es esencial a la hora de detectar señales de alarma, como conductas en el ámbito más cercano, o amigos...", han explicitado desde el Ejecutivo en un comunicado, donde se explica que hay cuatro fases de intervención.

La primera, de detección. El objetivo es recabar información ante posibles casos. En este punto se incluyen entrevistas con el entorno familiar. En un segundo estadio de aplicación del protocolo se valora la posible intervención educativa por parte del centro. En la tercera fase se determina si hay que poner el caso en conocimiento de la Dirección de Área Territorial y de la Unidad de Convivencia, mientras que la última conlleva la derivación de servicios externos especializados, como los Centros de Atención Integral a Drogodependientes (CAID).

Influencers y patrullas caninas

El protocolo de actuación en los centros no es la única iniciativa que va a aplicar el Gobierno madrileña en materia de prevención del consumo de drogas. Como ya anunció la presidenta en el Debate sobre el estado de la Región, la vigilancia en los centros educativos se va reforzar con patrullas caninas especializadas en la detección de tóxicos.

La lucha contra el consumo de drogas también va a convivir con otras políticas contra otras adicciones, como el abuso de las redes sociales, de los móviles, del consumo de pornografía o del juego. Entre las líneas de trabajo que se siguen en estos casos figura el lanzamiento de campañas de sensibilización con referentes para los jóvenes, como pueden ser influencers, youtubers o cantantes.

"Está claro que tenemos que hacer algo más para combatir esta terrible situación: una verdadera estrategia con la que implicarnos todos", ha insistido Díaz Ayuso.