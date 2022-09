Educació adjudica 72,5 milions més per a construir o millorar 16 centres educatius

D'aquesta inversió, es destinen 4,7 milions per a 3 actuacions en centres educatius de la província d'Alacant; 5,5 milions d'euros per a 3 actuacions a Castelló, i 62,3 milions d'euros per a 10 noves actuacions en la demarcació de València.

Segons la consellera d'Educació, Raquel Tamarit, "amb aquestes delegacions del pla Edificant ja s'han adjudicat 1.114,7 milions d'euros per a la millora d'infraestructures educatives". D'aquest total, "393,6 milions per a les comarques d'Alacant, 181,2 milions per a les de Castelló i 539,9 milions per a les de València", ha detallat.

"En aquesta nova adjudicació de fons econòmics l'últim pas és que cada actuació siga aprovada en els plens municipals de cadascun dels 16 ajuntaments sol·licitants.

Les poblacions podran iniciar les tramitacions de les obres amb els fons econòmics destinats per la Conselleria", ha afegit la titular d'Educació.

Les noves actuacions inclouen la construcció de dos instituts nous, el IES número 2 de Bétera i el IES La Patacona d'Alboraia, així com la construcció de nou del CEIP Lope de Vega de Torrent i del CEIP Sanchis Guarner de L'Olleria.

Aquests nous centres educatius es dissenyaran amb paràmetres de millora de l'eficiència energètica, la sostenibilitat i el confort climàtic i acústic de tots els espais docents per a generar espais saludables.

SOTA CONSUM ENERGÈTIC

Seran instal·lacions educatives de baix consum energètic o de consum zero perquè estaran dotades de sistemes automàtics d'estalvi d'energia, il·luminació eficient de tipus LED, sistemes de fred-calor d'alta eficiència energètica, sistemes passius d'aïllament tèrmic i plantes d'energia fotovoltaica per a l'autoconsum.

Seran 3 les noves actuacions de construcció, ampliació o millora en centres educatius d'Alacant, que sumen una inversió total de 4,7 milions d'euros. L'augment d'inversió més important es fa en La Marina Alta, amb 4,5 milions d'euros, que es destinaran principalment a la construcció de nou del CEIP Ausiàs March dels Poblets.

Amb una partida de 3,8 milions d'euros es derrocarà l'actual escola i en el mateix solar es construirà un nou centre d'una línia dotat amb aula d'Infantil de 2 anys gratuïta, tres aules d'Infantil de 3-5 anys i sis de Primària, més gimnàs i un menjador amb cuina pròpia per a 180 comensals en dos torns.

A més, en el CEIP Pare Pere de Dénia s'invertiran prop de 747.000 euros en obres de rehabilitació del centre que inclouen la construcció d'un nou menjador.

En El Baix Vinalopó s'invertiran més de 132.500 milions d'euros en diverses obres per a millorar l'accessibilitat i l'eficiència energètica, així com els patis del CEIP Julio Quesada-Pilar Ruiz de Crevillent.

Per la seua banda, les noves actuacions de construcció, ampliació o millora en centres educatius de Castelló són tres i amb un import global de 5,5 milions d'euros.

El gruix de la inversió es concentra en la comarca de l'Alto Palancia, amb 2,7 milions d'euros per a la reforma integral de l'edifici de Primària del CEIP Pintor Camarón de Sogorb.

En El Baix Maestrat s'invertiran 1,4 milions d'euros en l'ampliació i reforma de l'aulari del CRA L'Ullastre a La Salzadella.

S'eliminaran les barreres arquitectòniques, es millorarà l'eficiència energètica del centre i s'inclourà la construcció d'un gimnàs.

En La Plana Alta s'adjudiquen quasi 1,4 milions d'euros per a diverses obres de reforma i millora del CEIP Santa Águeda de Benicàssim.

Així mateix, València suma 10 adjudicacions noves de fons econòmics per part de la Conselleria, que suposen una inversió total de 62,3 milions d'euros.

El gruix de la inversió es concentra en El Camp de Túria, concretament 19,5 milions d'euros que serviran per a construir el segon institut de Bétera. El nou IES Nº 2 comptarà amb 24 unitats d'ESO, 8 de Batxillerat i 10 de títols de FP, a més de cafeteria i gimnàs. Es construirà en una parcel·la municipal de 28.970 m2 enclavada en el sector 1 Torre en Conill.

A L'Horta Nord s'han adjudicat 12,2 milions d'euros per a la construcció del IES La Patacona d'Alboraia. El nou institut comptarà amb 20 unitats d'ESO i 4 de Batxillerat i estarà dotat de cafeteria i gimnàs.

A L'Horta Sud s'invertiran quasi 8,4 milions d'euros en la construcció de nou del CEIP Lope de Vega de Torrent. Es derrocarà l'actual col·legi i en el mateix solar es construirà un nou centre de dos línies dotat amb dos aules d'Infantil de 2 anys gratuïtes, sis aules d'Infantil de 3-5 anys i dotze de Primària, a més d'un gimnàs i un menjador amb cuina pròpia per a 400 comensals en dos torns.

A La Vall d'Albaida es destinen uns 7,7 milions d'euros a les obres d'ampliació i reforma integral del CEIP Manuel Sanchis Guarner. Aquesta actuació inclou l'ampliació dels aularis d'Infantil i Primària per a passar d'un centre d'una a dos línies i la construcció d'un gimnàs.

El nou col·legi, per tant, comptarà amb dos aules d'Infantil de 2 anys gratuïtes, sis aules d'Infantil de 3-5 anys, dotze de Primària i un menjador amb cuina pròpia per a 400 comensals en dos torns.

En La Ribera Alta es fa una inversió de 6,5 milions d'euros. L'actuació de més envergadura és la construcció de nou del CEIP Blasco Ibáñez de Massalavés, on s'invertiran 6,2 milions d'euros.

AMPLIACIÓ PARCEL·LA

Es tirarà per terra l'actual col·legi i, gràcies a l'ampliació de la parcel·la fins als 3.700 m2, s'acabarà amb l'actual divisió del centre en diverses ubicacions, ja que es construirà un nou col·legi d'una línia dotada amb aula d'Infantil de 2 anys gratuïta, tres aules d'Infantil de 3-5 anys i sis de Primària, més gimnàs i un menjador amb cuina pròpia per a 180 comensals en dos torns.

L'altra actuació en aquesta comarca són diverses obres de millora que s'efectuaran en el CEIP Les Eres de L'Ènova per uns 273.000 euros.

En La Ribera Baixa s'han adjudicat més de 944.000 euros per a ampliar i millorar l'accessibilitat del CEIP Miguel Hernández de Riola.

A La Safor es destinen 2,8 milions d'euros per a ampliar el CEIP Magraner de Tavernes de la Valldigna.

En El Camp de Morvedre es destinen 2,7 milions d'euros per a la demolició i construcció de nou de l'aulari del CRA Benavites-Quart de les Valls a Benavites.

Es derrocarà l'actual aulari de Primària i es construirà una escola nova amb tots els servicis educatius i "adaptada a les necessitats de sostenibilitat del segle XXI", recalquen.

A La Costera s'invertiran uns 1,5 milions d'euros en obres de millora del Centre Integrat Públic de Formació Professional (CIPFP) La Costera de Xàtiva.

L'actuació, a més de retirar la coberta de fibrociment, inclou l'eliminació de les barreres arquitectòniques i la millora de l'eficiència energètica del centre.