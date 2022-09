El Botànic II afronta el seu últim Debat de Política General abans d'eleccions

En aquesta ocasió, la setmana que obri el curs parlamentari abans de la negociació dels pressupostos arriba després d'un any de grans canvis en la política valenciana, amb l'eixida de l'ex-vicepresidenta Mónica Oltra arran de la seua imputació o la remodelació del Consell de la passada primavera.

Durant el debat, que se celebra el dimarts i el dijous, el president de la Generalitat, Ximo Puig, pretén centrar-se en els reptes que van més enllà d'una legislatura, a destacar la resposta valenciana davant la inflació i a exposar la reforma fiscal que s'inclourà en la llei d'acompanyament als pressupostos de 2023.

Puig obri la sessió d'aquest dimarts 27, a partir de les 10.00 hores, amb una intervenció inicial sense límit de temps seguida de les rèpliques dels grups de l'oposició (PP, Ciutadans i Vox) i els de el Botànic (UP, Compromís i PSPV). Després, el president podrà contestar-los de manera separada i conjunta, de nou sense un temps màxim, i els grups tindran la possibilitat de realitzar contrarèpliques.

L'ordre del dia contempla una interrupció a les 14.00 hores, durant 90 minuts, i es reprendrà amb les rèpliques al cap del Consell. Una vegada finalitzades les intervencions, se suspendrà la sessió fins a les 10.00 hores del dijous 29 i s'obrirà un termini de mitja hora en el qual els grups podran presentar davant la Taula de les Corts les seues propostes de resolució, fins a un màxim de 12 per a cadascun.

OPOSICIÓ I BOTÀNIC

Entre l'oposició, el PP exigirà a Puig (PSPV) que aplique immediatament la reforma fiscal i presentarà propostes per a "acabar amb el caos" en la sanitat i les polítiques socials. "Deixarem arrere la demagògia i els anuncis buits", va assegurar aquest cap de setmana la seua síndica, Mª José Catalá, amb l'objectiu d'"explicar als valencians que hi ha una altra manera de governar".

Cs vol assenyalar "tot el que presenta una gestió deficient" i posar el focus en la recuperació amb propostes com una reforma fiscal "de màxims" a través d'una deflactació de l'IRPF autonòmic, estudiar la prolongació de la vida útil de les centrals nuclears, més ajudes per al sector tauleller o reforçar el personal que tramita expedients d'instal·lació d'energies renovables. "Molt ens temem que Puig reciclarà gran part dels seus anuncis", adverteix la seua síndica, Ruth Merino, exigint-li que "baixe del seu núvol presidencialista".

I Vox pretén posar damunt de la taula "els temes que preocupen de veres i que no siguen debats estèrils com volen fer creure el PP i el PSOE", entre ells "la falta de seguretat en els barris", la necessitat d'un pla hidrològic nacional o la "llibertat amb majúscules". "Per descomptat, no anem a demanar ni permís ni perdó per existir", recalquen des del grup que encapçala Ana Vega.

Del Botànic, Compromís aposta per un debat centrat "al cent per cent en els valencians" amb tres prioritats": ajudar les famílies davant la inflació, continuar enfortint els servicis públics i fer front a l'emergència climàtica de manera justa. "Seguirem reivindicant un Botànic valent en les seues polítiques i contundent en la defensa dels interessos valencians davant el Govern", recalquen fonts del grup, pel qual Papi Robles intervindrà per primera vegada com a síndica en aquesta cita.

Des d'UP, el seu portaveu, Pilar Lima, reclamarà "mesures socials de gran importància" per a contrarestar la inflació en matèria de vivenda, educació o sobirania energètica, com avançar en la creació de l'agència valenciana d'energia, congelar els preus del menjador escolar, regular els preus màxims del lloguer en àrees tensionades i continuar amb la reversió a gestió pública en els departaments de salut de Dénia (Alacant) i Manises (València).

I la síndica socialista, Ana Barceló, per a qui també és el seu primer Debat de Política General, espera que tots els grups se sumen a la complicada situació econòmica, en considerar que "no és moment de demagògies, populismes o enfrontaments" sinó d'avançar en l'enfortiment de l'Estat de Benestar. El seu full de ruta, segons avança el PSPV, passa per seguir impulsant l'agenda econòmica, consolidar la creació d'ocupació i impulsar l'arribada de noves inversions "sense deixar d'atendre l'agenda social".

DEBAT DE PROPOSTES EL JUEVES

Després de la jornada del dimarts, el debat continuarà el dijous a les 10 hores amb el mateix ordre (PP, Cs, Vox, UP, Compromís i PSPV). Cada grup tindrà una hora com a màxim per a presentar les seues propostes de resolució, agrupades per temàtiques i a distribuir en fins a 12 intervencions, després del que disposaran del mateix temps per als torns en contra.

Durant aquest debat, que no se suspendrà a l'hora de menjar, la Taula de les Corts només podrà admetre noves propostes firmades per tots els grups si fan referència a fets d'actualitat o urgència que no s'hagueren pogut presentar dins de termini. També acceptarà noves resolucions per escrit que estenguen a aconseguir un acord per aproximació o transacció total o parcial d'algunes de les propostes inicials, així com les que pretenguen esmenar errors o incorreccions tècniques, terminològiques o gramaticals.

La votació de les propostes, en funció de l'ordre de presentació, no se celebrarà abans de les 18.00 del dijous. Prèviament, el president de les Corts, Enric Morera, suspendrà el ple per un mínim de 20 minutos per a atendre les sol·licituds de votació telemàtica.

Es dona la circumstància que el president de la Generalitat ni assistirà a la segona sessió del debat ni emetrà el seu vot en tindre previst desplaçar-se el dimecres i dijous a Bologna (Itàlia) per a assistir a la Fira Internacional de la Ceràmica CERSAIE, segons confirmen fonts de Presidència.