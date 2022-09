El Supremo respalda el informe de Lesmes sobre su relevo pero confía en que los partidos cumplan su "obligación" de renovar el CGPJ

El Tribunal Supremo respalda el informe jurídico elaborado por el gabinete técnico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que explica el mecanismo para la sustitución del presidente de ambos órganos, Carlos Lesmes. El documento fue encargado por el propio Lesmes, que tiene pensado dimitir de su cargo si se prolonga el bloqueo político a la renovación del Consejo. Aún así, el alto tribunal espera que los partidos con representación en Congreso y Senado se avengan a cumplir su "obligación", tras casi cuatro años de bloqueo en este ámbito.

Así lo ha concluido la Sala de Gobierno del Supremo, que se ha reunido este lunes para analizar el informe emitido por el CGPJ, que explica el proceso para el relevo de Lesmes y según el cual éste sería sustituido por el magistrado Francisco Marín, actual presidente de la Sala Primera (de lo Civil) del alto tribunal.

"La Sala de Gobierno toma conocimiento y comparte el informe del director del gabinete técnico del Consejo General del Poder Judicial", ha explicado la Sala en un comunicado.

No obstante, la Sala de Gobierno no quiere dejar de resaltar que son las Cortes Generales, por mayoría de tres quintos, las que deben elegir a los veinte vocales del CGPJ, cosa que no ha ocurrido desde diciembre de 2018, cuando se debía haber renovado el órgano de gobierno de los jueces, por falta de acuerdo entre los dos grandes partidos, PSOE y PP.

"La Sala de Gobierno lamenta profundamente que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, al que respalda, pueda verse abocado a renunciar al cargo y aún confía en que el Congreso de los Diputados y el Senado cumplan sin más demora sus obligaciones constitucionales antes de llegar a este punto", explica el texto.