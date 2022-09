Guardamar del Segura i Geldo seran les capitals culturals valencianes 2023

La consellera de Cultura, Raquel Tamarit, ha sigut l'encarregada de comunicar el reconeixement als alcaldes i ha destacat que "els municipis valencians, grans i xiquets, estan demostrant cada vegada més la voluntat de fer de la cultura un eix central per al seu desenvolupament i projecció.

"Ho demostren a la perfecció les que seran capitals culturals valencianes 2023 perquè situen la cultura en el centre del seu discurs com a motor de cohesió social, desenvolupament econòmic i ben essencial per a la ciutadania", ha asseverat.

Les dos noves capitals culturals valencianes comptaran amb fons econòmics per a desenvolupar encara més les seues programacions i també amb programació que arribarà dels nostres espais culturals amb exposicions d'obres d'art dels nostres museus, espectacles de l'Institut Valencià de Cultura i música de les Arts.

El municipi alacantí de Guardamar del Segura ha sigut seleccionat com a capital cultural valenciana 2023 en la categoria de més de 5.000 habitants.

Amb el projecte 'Guardamar del Segura, cultura de dunas y agua', la localitat de la Vega Baixa ha plantejat una proposta que engloba espectacles culturals, promoció del ric patrimoni arqueològic del municipi i una extensa programació didàctica de tallers, rutes i visites guiades.

Just en la part didàctica se centra molt en la potenciació cultural per als més xicotets amb el personatge Duna.

"ICONA"

Des de la Generalitat recorden que Guardamar del Segura és una població que disposa d'un "excepcional patrimoni arqueològic, com són els jaciments de la Rábita Califal i La Fonteta, així com una icona com és el bust de la Dama de Guardamar, que va ser trobat en el jaciment de Cabezo Lucero; sense oblidar la importància que té com enclavament pel que fa a l'arqueologia submarina".

Els diferents objectius que s'han destacat per part de Guardamar del Segura per a ostentar el títol de capital cultural valenciana s'enllacen perfectament en les accions de vertebració cultural, potenciació de l'associacionisme municipal vinculat a la cultura, democratització de la cultura i foment del patrimoni arqueològic valencià i d'atracció de públic i visitants a una població que fomenta un turisme cultural i sostenible més enllà del model turístic de sol i platja.

El projecte de Guardamar del Segura preveu un calendari cultural ja concretat per a 2023, que es completarà amb l'aportació econòmica que atorga Cultura de la Generalitat i els diferents espectacles i exposicions que programaran els diferents espais culturals de la Conselleria en la capital cultural valenciana 2023.

Per la seua banda, Geldo ha sigut seleccionada com a capital cultural valenciana 2023 per a un municipi de menys de 5.000 habitants. Amb 640 habitants i en el cor de l'Alto Palancia, aquesta població castellonenca es converteix en la capital cultural valenciana 2023 amb un projecte ple d'aliances amb organitzacions i col·lectius culturals, així com amb la resta de poblacions de la comarca, per a convertir-se en un epicentre de programació cultural vertebrador amb el lema 'La Cultura que ConMueve'.

Les propostes que planteja Geldo "enforteixen els ponts entre educació i cultura per a crear sinergies entre el seu veïnat, amb els pobles que li envolten i projectar-se també cap als visitants".

ART URBÀ

Un objectiu que, amb el reconeixement com a capital cultural valenciana, permetrà al poble del Palancia passar a ser focus de cultura i projectar i donar visibilitat al seu patrimoni com el castell palau dels Ducs de Medinaceli; o atraient més públic en els diferents festivals que es duen a terme en la població vinculats a l'art urbà, el cinema, la fotografia, la literatura o la música.

La seua capacitat per a sumar propostes i vertebrar la comarca mitjançant l'activitat cultural, així com per a cohesionar el teixit associatiu cultural es podrà ampliar amb els fons econòmics que Cultura de la Generalitat destina pel reconeixement que li ha sigut atorgat.

Al mateix temps, la programació dissenyada per a commemorar que és capital cultural valenciana 2023 es complementarà amb espectacles, exposicions i música que programarà Cultura de la Generalitat en el poble.

La comissió avaluadora de les candidatures ha estat conformada per la consellera d'Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit; el secretari autonòmic de Cultura i Esport, Ximo López Camps; la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga; el director general de l'Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos; els caps dels servicis territorials de Cultura d'Alacant, Castelló i València, i representants del Consell Valencià de Cultura, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, l'Agència Valenciana del Turisme i les universitats valencianes.