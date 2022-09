Rodríguez: "Yo no recomendé a nadie ni había ningún objetivo de colocar a nadie"

El expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV y actual alcalde de Ontinyent por La Vall ens Uneix, Jorge Rodríguez, ha negado este lunes que se creara una estructura ad hoc para enchufar a personas afines en la extinta Divalterra: "Yo no recomendé a nadie y no había ningún objetivo de colocar a nadie para ponerle un sueldo público". De hecho, ha señalado que si hubiera habido "un afán" de enchufar a gente, no habría dejado sin cubrir 10 plazas de asesor que la ley le permitía.