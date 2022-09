Más de 350 profesionales de la animación, los videojuegos y los new media se dan cita en el Weird Market

El Centro Cultural La Beneficència recibirá a destacados nombres del sector como Rocío Tomé, Sensei Dani, Víctor Santos, Charlotte Sánchez o Javi Cepa, resalta la organización en un comunicado.

El viernes 30 de septiembre y el sábado 1 de octubre, tendrán lugar destacadas charlas como "La animación y videojuegos en Twitch", "Cómo pasar una IP del cómic a la pantalla", "Qué están buscando las jugueteras" o "Coproducciones de animación con televisiones e instituciones públicas", donde han confirmado su presencia representantes de Famosa, Simba Toys, ColorBaby, Magic Box, RTVE, TV3, À Punt, AGADIC, ICEC, Tenerife Film Commission e IVC.

El evento trabaja desde hace varios años por y para la creación de puentes entre toda Latinoamérica, una vía de trabajo que se ha consolidado y quedará patente en hitos como la conferencia "Territory Focus Italia", donde Alfio Bastiancich y Anne Sophie Vanhollebeke de Cartoon Italia expondrán el panorama actual de la animación transalpina. También se dará a conocer el proyecto de cortometraje portugués A Menina dos olhos ocupados de André Carrilho y Blablabla Media.

Además, el domingo 18 de septiembre en el Festival de San Sebastián, Spanish Screenings On Tour anunció los premios de su primera edición, creados en colaboración con destacados mercados de nuestro país, donde Weird Market otorgará el Premio Weird Market - Spanish Screenings Anímate, que consiste en la incorporación de un proyecto seleccionado por Weird Market al programa de la sección Animation! Ventana Sur y a las actividades de #SpanishScreeningsOnTour en el mercado más importante de América Latina. El criterio de selección será su potencial de coproducción con Latinoamérica.

La edición de 2022 cuenta con el cartel diseñado por el artista iberoamericano Jossie Mails, quien será además otro de los protagonistas de las ponencias junto a Julie Reier, ambos hablarán de cómo trasladar la animación y la imagen en movimiento a un formato táctil a través de su proyecto editorial "Flipboku" desde donde reinventan el flipbook.

PRESENTE Y FUTURO DEL SECTOR

Una de las señas de identidad de Weird Market y muestra del potencial laboral de la industria de la animación es la jornada de recruitment. El jueves 29 un total de 16 empresas reunirán a sus cazatalentos en busca de nuevos perfiles; 3 Doubles Producciones, Alba Sotorra, Ánima Kitchent, Aupa Studio, B Water Animation Studios, El Ranchito, Hampa Studio, La Mola Films, Mago Production, Lusco Fusco Animation, Sauvage TV, The Glow Animation Studio, The SPA Studios, Tomavision, TV On Producciones y Wise Blue Studios son los nombres de los estudios que se reunirán con múltiples candidatos.

Junto a este talento en ciernes, el presente y futuro de la animación tendrá su espacio en la presentación de proyectos. Un total de 24 propuestas (de las 170 seleccionadas para el catálogo) se darán a conocer en la cita. Tres largometrajes, siete cortometrajes, seis series de animación, una webserie, cuatro videojuegos, un proyecto transmedia, un cómic y un juego de mesa serán los platos fuertes presentados de la mano de sus creadores.

Este año destaca la presencia de obras con sello valenciano, una muestra del musculo sectorial en esta comunidad: el largometraje Olivia y el terremoto invisible (Citoplasmas Stopmotion, Cornelius Films, Bígaro Films y Vivement Lundi!); las series MiBots Universe (Wise Blue Studios) y Primeras (Typpo, TV ON Producciones y Admirable Films); los cortometrajes Becarias (Pangur Animation) y Todo está perdido (Mansalva Films, Mammut Films e Inaudita); el cómic digital e interactivo Con dinero aúlla el lobo (Loopy Teller Studio); el juego de mesa One of Us (Asociación Cultural Fractals Educación Artística, Sovint cultura y desarrollo, Fondazione Emmanuel, AMMI, Viceversa); el videojuego colorista Koa and the Five Pirates of Mara (Chibig, Talpa Games y Undercoders); el proyecto transmedia Pink Noise (La Mola Films); y la webserie En la más vil ruina de Gabriel Molinaro conforman un plantel de lujo.

FESTIVAL DE CORTOMETRAJES

La cita abarca diversas áreas de la cultura audiovisual y una de ellas es la cinematográfica. El WFest (Festival Internacional de Cortometrajes de Animación de Weird Market) proyectará 38 cortometrajes a concurso en cinco bloques gratuitos: el martes 27 de septiembre, el jueves 29 y el domingo 2 de octubre. La Filmoteca de Valencia (Edificio Rialto) será la sede de este certamen donde se verán obras de 18 cinematografías con estrenos mundiales como los de los dos últimos Premios Proyecto Corto Movistar Plus+ de Weird Market: Él corrió junto a su camarada de Genis Rigol y Amarradas de Carmen Córdoba.

El palmarés final estará conformado por los premios del público y los del jurado profesional, un cuarteto formado por el estadounidense Jamie Lang, la francesa Charlotte Sánchez, la española María Manero Muro y el portugués João Apolinário.

La presente edición de Weird Market cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de València, la Diputación de Valencia y la Generalitat Valenciana; el patrocinio de ICAA, HP, Tenerife Film Commission, Huawei y Wacom; y el apoyo de AVEPA, À Punt, Barreira Arte + Diseño, Simple Cloud, Welaw, Tangram Solutions, CREA SGR y La Liga de la Animación Iberoamericana.