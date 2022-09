La guerra entre Ucrania y Rusia se recrudece cada día más. Putin ha decidido aumentar la ofensiva contra su país vecino y, para ello, ha optado por llamar a filas a todas las personas que pueden actuar como soldados en el frente.

Este lunes, Espejo Público ha contactado en directo con Pedro, cuya expareja, pro Putin, ha decidido llevarse a sus hijos a Rusia. El hombre ha destacado que se enteró del secuestro de los dos menores en el mes de junio, cuando el centro escolar al que acudían en Madrid le informó de que los niños no estaban asistiendo a las clases y que, además, no se estaban presentando a los exámenes finales.

Tal como ha comentado Pedro, los menores tienen 13 y 14 años, pero en apenas dos meses el mayor de ellos cumple 15 años. "La guerra va para largo. En Rusia, con 17 años, pueden ser llamados a filas", ha destacado el padre de los adolescentes.

De la misma manera, el hombre ha agregado que no es la primera vez que su exmujer comete un delito de sustracción de menores. Además, Pedro ha apuntado que en la sentencia de divorcio se estableció que la residencia de los niños se ubicaría en Madrid.

Pedro denunció el caso en junio y su expareja se comprometió a devolver a los menores en el mes de agosto. Sin embargo, aún no lo ha hecho y, según la Policía, no tiene pensado hacerlo. Por ello, Pedro se ha decantado por continuar con el proceso judicial. "Los rusos no reconocen sentencias extranjeras", ha denunciado Pedro, que no confía en que el Gobierno de Putin le devuelva a sus hijos.

"Temo el cierre de fronteras. Si ahora ella decidiera volver, lo tendría muy difícil", ha agregado Pedro que, además, ha recordado que una gran cantidad de ciudadanos rusos se están peleando por salir del país, mientras que su exmujer ha optado por regresar llevándose consigo a sus dos hijos. "La explicación que ella me dio es que sus padres habían tenido un grave accidente automovilístico, pero no me lo creo", ha añadido el hombre.

Finalmente, Pedro ha resaltado su confianza "en nuestro país, nuestro Gobierno y nuestro rey": "Mis hijos son españoles y confío en que volverán".