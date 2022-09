Un preso liberado por los rusos describe las torturas que recibió: "¿Quieres una muerte rápida o una muerte bonita?"

Esta semana, Ucrania y Rusia han protagonizado el mayor intercambio de presos desde el inicio de la guerra en febrero. Ahora, los soldados que han estado en cautividad por los rusos están relatando los horrores que han sufrido.

Uno de ellos es Aiden Aslin, un soldado británico que se enroló como voluntario para luchar por la liberación de Ucrania. El diario Daily Mirror recoge las declaraciones de Aslin, describiendo su cautiverio.

Fue llevado a la autoproclamada República Popular de Donetsk, donde fue golpeado durante un interrogatorio antes de que las fuerzas respaldadas por Rusia anunciaran su captura.

"El oficial estaba fumando un cigarrillo y se arrodilló frente a mí para preguntarme: '¿Sabes quién soy?' Dije 'no' y me respondió en ruso: 'Yo soy tu muerte'", reveló Aslin, de 28 años.

"Me dijo: '¿Viste lo que te hice?'. Señaló mi espalda. Me mostró su cuchillo y me di cuenta de que me había apuñalado", dijo. "Luego me preguntó: '¿Quieres una muerte rápida o una muerte bonita?'".

Aiden Aislin pidió una muerte rápida, pero dijo que el ruso "sonrió" y dijo que no sería rápido. En julio, el británico capturado fue condenado a muerte en un tribunal de Donetsk, junto con su compatriota Shaun Pinner.

A pesar de la tortura y la sentencia de muerte, el británico dijo que estaba seguro de que tarde o temprano regresaría con sus seres queridos. Aslin fue puesto en libertad el miércoles junto con Pinner, John Harding, Dylan Healy y Andrew Hill, y aterrizaron en Gran Bretaña en las primeras horas de la mañana del jueves.