Los votantes del PSOE que Feijóo ve encarnados en Page: un 8,1% votaría al PP

El 8,1% de los españoles que en las últimas elecciones generales votaron al PSOE lo harían hoy al PP; un 0,9% a Vox y otro 0,8% a Ciudadanos, es decir, que al menos un 9,8% de esos electores es el conjunto de votantes que el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, quiso esta semana ver retratados en las palabras del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Así lo refleja el cruce por recuerdo de voto del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de septiembre y que se publicó el pasado miércoles.

Estos datos se conocieron cuatro días antes de la entrevista de Page en El Mundo en la que alertó del peligro electoral de las "malas compañías" del PSOE en el Gobierno y el Parlamento y cinco días antes de que Feijóo presentara al presidente castellano-manchego como "el portavoz de muchísimos socialistas que no están de acuerdo con la deriva radical" del Gobierno liderado por Pedro Sánchez.

Este sábado Feijóo intervino en el congreso del PP de Melilla en el que volvió a apelar a esos supuestos decepcionados del PSOE. "Hay muchos simpatizantes, muchos militantes, incluso dirigentes del Partido Socialista, que no están de acuerdo con Sánchez", interpretó, acusando a éste de haber "abandonado los principios del Partido Socialista" y convertirlo en "un partido personalista".

Feijóo deslizó en ese discurso que "hay muchos socialistas a los que no le gusta que el Partido Socialista haya dejado de ser un partido de Estado" y eso ha sucedido, según dictaminó, porque el PSOE "ha dejado que manden los partidos que no creen en el Estado". Otros, continuó, "no están a gusto" porque "no comparten las actitudes ni las políticas ni las formas de la actual dirección del Partido Socialista", que "se dedica a insultar a los demás".

Fidelidad de voto

Sumando los porcentajes de intención de voto directo y simpatía, que es la operación más cercana a la estimación de voto que realiza el CIS, resulta que el 71,1% de los encuestados que en noviembre de 2019 votaron al PSOE volverían a hacerlo si las elecciones se celebraran otra vez ahora.

Éste es un porcentaje superior al 65,8% de los españoles fieles a Unidas Podemos pero tres décimas inferior al de los que lo son a Vox y queda bastante lejos del 84,9% de los votantes que escogieron la papeleta liderada por Pablo Casado y volverían a hacerlo tras ser sustituido por Feijóo. Sobre todo, el 8,1% de exvotantes socialistas que se pasarían al PP es más de siete veces superior al ínfimo 1,1% que ejecutaría el periplo contrario.

Además de ese 9,8% repartido entre el PP, Vox y Ciudadanos, el PSOE perdería hoy a otro 5,3% de sus antiguos electores en favor de Unidas Podemos, que claramente no se sentirían identificados con Page. Esta pérdida de votantes se vería más que compensada por el 15,7% que pasaría de elegir la lista encabezada por el exvicepresidente Pablo Iglesias a la de Sánchez.

Según el Barómetro del CIS, un 5,3% más de votantes socialistas se abstendría si las elecciones se repitieran hoy, otro 2,7% se decantaría por otro partido y un 2,5% más acudiría a las urnas para votar en blanco. Naturalmente, es imposible saber si este 10,5% acumulado deja de votar al PSOE por motivos similares a los que alertaba Page o no. Con que sólo un 0,2% lo hiciera, el porcentaje de simpatizantes del partido que se identificarían con el presidente de Castilla-La Mancha llegaría a uno de cada diez de los votantes de Sánchez en las elecciones de noviembre de 2019.