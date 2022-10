Elma, Hugo y Katia: así es la vida de los hermanos de Cristiano Ronaldo

La vida de Cristiano Ronaldo está plagada de éxitos que todos los aficionados al fútbol -e incluso a quienes no les gusta el deporte rey lo saben- conocen. Ha ganado varias Champions, ligas de hasta cuatro países, Supercopas, una Eurocopa con la selección portuguesa, y a título individual, es el segundo jugador con mayor número de balones de oro. Sin embargo, también ha enfrentado algunos momentos difíciles y polémicos: fue denunciado por violación, ha sido criticado por haber utilizado el vientre de alquiler para ser padre o ha tenido que pasar por el calvario de perder a uno de los mellizos que esperaba junto a Georgina Rodríguez. Con todo, el atacante de 37 años siempre ha tenido un enorme apoyo de su familia.

En multitud de entrevistas y en sus redes sociales -en Instagram es una de las personas con mayor número de followers, pues le siguen nada más y nada menos que 482 millones de personas- el delantero no se ha cansado, aparte de hablar de su método de trabajo infatigable para permanecer en la élite a su edad, de decir que no sería lo mismo si no hubiese podido contar con todos ellos en cada momento de su trayectoria, como una piña que nada puede destruir y que funciona como un todo.

Cristiano Ronaldo nació el 5 de febrero de 1985 en Santo António, un barrio de Funchal, en la isla de Madeira. Era el cuarto hijo de María Dolores dos Santos y del jardinero municipal José Dinis Aveiro, quien le puso así a su retoño en homenaje al que fuera presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. No vivían holgadamente ni tampoco en un barrio de clase media, de ahí que la unión entre los hermanos fuese tan grande: compartieron casi toda su infancia una única habitación.

Así, CR7 siempre fue el protegido de Elma, la mayor, nacida 12 años antes que él (el 10 de marzo de 1973), de Hugo, con diez años más que el futbolista, y de Liliana Catia, su más cercana amiga dentro de la familia, que vino al mundo el 5 de octubre de 1977. Por ejemplo, cuando le expulsaron del colegio tras lanzar una silla a un profesor y en su carrera, que comenzó en el modesto Andorinha, el club de su Funchal natal y en el que su padre hacía las veces de utillero.

Precisamente su padre, alcohólico, fallecía en septiembre de 2005, a punto de cumplir 52 años, por un fallo hepático. Toda la familia se hizo una, sobre todo cuando apenas un mes más tarde llegó otro momento complicado: Cristiano era arrestado bajo sospecha de haber violado a una mujer en un hotel de Londres, para más tarde ser puesto en libertad bajo fianza.

En esa época ya se erigía como gran defensora del futbolista Elma, su hermana mayor. Desde sus redes sociales (en Instagram tiene más de medio millón de seguidores), esta empresaria que ha sacado tanto una marca de joyas inspirada en su madre como codirige con su hermana la moda masculina en honor a su famosísimo hermano se dedica defenderle a capa y espada, ya que siempre se ha sentido como la encargada de velar por el bienestar del resto en los momentos más complicados.

Su línea de joyería se llama Roya y vio la luz en 2020, en colaboración con una diseñadora de Londres, Nadia Ahmed. Asimismo, quien fuera Reina del Carnaval de Madeira, ya lanzó su propio perfume (agosto de 2015) y cabreó a su hermano pequeño en enero de 2012, cuando vio la luz una edición de la revista masculina Hot Magazine en la que posaba casi sin ropa en una sensual sesión fotográfica.

El siguiente es Hugo, quien aún vive con su madre en la espectacular mansión de esta en Madeira. Precisamente en Madre coraje, el debut como escritora de María Dolores, esta narraba cómo su hijo tuvo desde joven un problema con las drogas y el alcohol y cómo la familia se centró en él hasta que consiguió salir: Cristiano le pagó un tratamiento e hicieron un pacto. Así, cuando el delantero ganó la Champions con el Madrid en la final de Lisboa Hugo hubo de dejar la bebida.

Ahora, por cierto, es el orgulloso padre de dos niños: Alicia y Hugo Tomás. Tras encadenar varios trabajos, llegando a gestionar una fábrica de pinturas, se convirtió en el director del Museo CR7.

Por último, Kátia, quizá la más conocida. En 2005 comenzó su andadura en la industria musical, sobre todo en el género pop y baladas. Tan admiradora de su hermano que su nombre artístico era Ronalda, aunque cinco años más tarde lo cambiaría por el actual, Katia Aveiro. También influencer y emprendedora, ha aparecido en varios programas famosos, como en la edición de 2014 de Supervivientes (lo que dio pie a que añadiera a su currículo Mujeres y Hombres y Viceversa o Hable con ellas) o en Dança com as estrelas, la versión portuguesa de Bailando con las estrellas.

Sigue con su carrera sobre los escenarios, habiendo colaborado con el productor de Lady Gaga o Jennifer Lopez. Tiene su propia marca de gafas y ha escrito un libro de recetas inspiradas en su madre, As Receitas da Minha Querida Mãe, dado que es una avezada cocinera con restaurante incluido: Casa Aveiro by Dolores, en Brasil. Es madre de tres hijos, a los que bautizó con el nombre de Rodrigo, José Dinis y Valentina.