Laura Pausini rompe a llorar en 'La Voz' tras escuchar una canción suya: "Tengo miedo"

La cantante Laura Pausini se ha estrenado este viernes como coach de La Voz en un emotivo programa donde no ha podido contener las lágrimas ante una de las canciones interpretadas por Alba, una joven concursante, en las audiciones a ciegas.

El tema, En cambio, no, que la artista italiana escribió en recuerdo a su abuela recién fallecida, no fue suficiente para que Pausini pulsase el botón de su silla y pudiese optar a tener a la concursante en su equipo.

Al finalizar la canción, la cantante pidió disculpas y se explicó ante la audiencia y sus compañeros. "Ahora quiero decirte algo yo. Un momento", indicó Pausini tratando de contener la emoción.

"Cuando escribí esta canción, mi abuela había fallecido. Y pensé: cuántas personas piensan que tenemos mucho tiempo de decir a nuestros seres queridos que los amamos y entonces no lo dicen. Y siempre llegamos tarde", ha expresado, entre lágrimas.

La cantante ha aprovechado para alabar a la concursante y ha contado por qué fue la única de los coaches que no giró su silla. "Muy pocas veces he escuchado esta versión y me he sentido feliz de que alguien la cante. Me has emocionado. No me he dado la vuelta porque tengo miedo de abrir un mundo detrás de esto que está cerrado dentro de la canción y en mí. Te pido disculpas, pero tengo miedo de no ser capaz, después de tú haber cantado esa canción, de abrirme al máximo. Este tema lo elige quien lo ha vivido y comprende por qué está escrito", ha dicho Laura Pausini.

En este sentido, ha indicado que "es raro cuando alguien canta tu canción, no sé si os pasa, pero me acuerdo siempre de donde la escribí, cómo la escribí y cómo estaba vestida. Fue un momento muy delicado de mi vida, había perdido a mi abuela. Pensar que esa chica ha elegido esa canción por sus cosas personales, me hace sentir grande", ha concluido.