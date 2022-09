Dabiz Muñoz desvela quién es el mejor cocinero del mundo para él

El cocinero Dabiz Muñoz se encuentra todavía digiriendo el premio The Best Chef recibido por segundo año consecutivo. "No me siento el mejor cocinero del mundo. Han sido unos días arrolladores, abrumadores y vertiginosos. Y felices también", se ha sincerado el chef acerca de la ceremonia celebrada esta semana.

En un mensaje publicado en su perfil de Instagram, Muñoz ha reconocido que "que te premien y reconozcan internacionalmente tu trabajo es algo increíble, que te muestren cariño y respeto tantas personas es indescriptible", ha asegurado.

En su opinión, el galardón recibido "es la consecuencia de haber crecido gastronómicamente en un país espectacular, donde desde hace muchos años, la cultura gastronómica no ha dejado de crecer y de obtener reconocimiento internacional gracias al trabajo de tantos y tantos cocineros, camareros, sommelieres, productores, empresas de restauración… que hacen que la gastronomía ponga a la Marca España en lo más alto".

Por este motivo, ha querido reconocer a otras "leyendas" de la gastronomía que le han inspirado para crear su "mundo XO" y ha enumerado a "Arzak, Subijana, Martín Berasategui, Ferran Adrià, Joan Roca, Andoni Luis Aduriz, Carme Ruscalleda, Quique Dacosta, Santi Santamaría… y muchísimos más que es imposible nombrarlos a todos, pero estoy infinitamente agradecido a ellos y me siento un privilegiado por haber aprendido y seguir aprendiendo tanto a su lado", ha indicado.

Asimismo, el cocinero madrileño ha confesado quién es, para él, el mejor cocinero del mundo: "Si tuviera que decir uno solo por encima del resto, ese sería Abraham García".

"Sin él -reconoce-, sin su figura, sin su cocina, sí que sería impensable que mi mundo XO existiese como es ahora ni yo sería el cocinero que soy", ha admitido.

En este sentido, ha contado a sus seguidores que "desde que tengo 12 años soñaba con ser como él, y ya voy asumiendo que eso será imposible, porque Abraham solo hay uno", ha dicho.

Por último, Muñoz ha querido despedir su mensaje con un agradecimiento a este cocinero: "Gracias, maestro, eternamente agradecido".