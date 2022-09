Vanesa Martín anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo disco, 'Placeres y pecados'

Vanesa Martín ha anunciado este viernes, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo tema Quién lo diría, que será el 25 de noviembre cuando publique su octavo disco, Placeres y pecados.

En declaraciones recogidas por Warner Music, la malagueña ha explicado que versará sobre la dicotomía del título: "El pecado, para mí, sacándolo de un concepto religioso, es perder tu propia identidad, saltarte a ti misma y renunciar al placer. El pecado nos paraliza, nos limita y nos llena de culpa, es la contradicción elegida de querer vivir con ganas".

"En las canciones quizá mezclo, enfrento y hago transitar al mismo tiempo este placer y este pecado, este te amo, pero no me atrevo, o este me voy, adiós, pero me lleno de culpa. Entonces, quizá hay placeres tan inmensos que asustan y algunos los prefieren llamar pecados", reflexiona.

En sintonía con su deseo último de "tantas vidas como placeres", Martín ha querido servir como segundo anticipo del nuevo álbum el citado tema Quién lo diría, un medio tiempo de tono vitalista, positivo y luminoso producido por Tato Latorre y que está disponible en plataformas digitales, también a través del videoclip que ha dirigido Pau Berga.

La compositora e intérprete reeditó en diciembre de 2021 su último disco de estudio hasta la fecha, Siete veces sí, que fue número 1 en España tras su lanzamiento, imponiéndose al mismísimo Bruce Springsteen.

Ya entonces, en una entrevista con Efe, reconoció que se encontraba "en un momento muy inspirado", por lo que probablemente a finales de este 2022 habría nuevo disco, el octavo de una carrera que comenzó en 2006 con Agua.