Fernando Jáuregui: "Felipe nunca controló el PSOE como Pedro Sánchez"

El veterano periodista publica La foto del Palace (La Esfera de los libros), que resume 40 años de historia de España a través de sus gobiernos socialistas y que presenta mañana a las 12.30, precisamente, en el Hotel Palace, donde una noche de octubre de 1982 se celebró la primera victoria del PSOE después de la Transición.

Mecano cantaba aquello de «una rosa es una rosa». ¿Qué tiene esta de especial, que provoca tantas pasiones?No hay quien lo entienda. Que el PSOE no se haya roto 40 veces a lo largo de sus 178 años de historia no se entiende. Pero sigue ahí. En ese sentido, sí hay partido.

¿Y tiene muchas espinas?Muchas. Es una historia gloriosa en muchas cosas, porque ha sido un partido que ha presionado siempre por la democracia, pero con muchos errores. Muchas espinas. Y se clavan, claro, porque es un partido de Gobierno.

De Felipe a Pedro, ¿cómo ha cambiado el socialismo?Todo. También porque han cambiado las circunstancias. En 1982, teníamos aún la sombra del franquismo y el PSOE lo supo hacer muy bien. Entramos en la UE y en la OTAN, aunque fuera por la puerta de atrás… Hoy, queda el sustrato del PSOE, que es un partido fuerte. Pero Pedro lo ha cambiado, lo ha hecho muy presidencialista. En el último Congreso, que fue algo así como un trámite de aplausos, se rodeó de gente que no valía y ya se ha deshecho de alguno, como Adriana Lastra. La transformación empieza ahora, pero no sé si es bueno poner a los mandos a gente con muchas obligaciones en el Gobierno, nada menos que Hacienda y Educación.

O sea, que hay más cambios que los lógicos por el paso de los años.Sí. Sánchez ha tomado las riendas del partido y lo está controlando como nunca. Felipe nunca controló el PSOE como él. Guerra y Solchaga no llegaban a las manos de milagro en los comités federales.

Entrevista a Fernando Jáuregui Entrevista a Fernando Jáuregui

Su intención era hacer una revisión de 40 años de socialismo personal y crítica. Pero ¿muy crítica?Con unos más y con otros menos. Hay quien se ha enfadado, pero es más gente del entorno, ‘los monclovitas’, que dan consejos desde fuera, pero nunca han pasado por las urnas. Y aunque he hablado con 120 personas, no he conseguido hacerlo con dos: Pedro Sánchez y Alfonso Guerra. Lo del primero lo entiendo, no está para atender cualquier entrevista.

40 años de socialismo, ¿caben en un solo libro?¡Es que son cuatro en uno! De los 40 libros que he escrito, es el que más me ha costado. Así que probablemente será el mejor. Me ha costado cuatro años de escribir… y 54 de trayectoria.

¿Qué destacaría usted de cada uno de los periodos del PSOE en el poder?Mire, Felipe González transformó España. En silencio, sin alharacas y con mucha moderación. Su gran época acaba en el 92, porque luego hasta el 96 todo fueron follones y corruptelas, que no le achaco a él. Pero las hubo. Y lo que más me sorprende es que acabaron en nada.

El PSOE tiene una historia gloriosa y, también, muchas espinas. Y se clavan

Y ¿por qué el felipismo tiene una connotación positiva y el zapaterismo... menos?Hemos sido injustos, porque Zapatero también transformó España. Con muchos errores. Era más ingenuo que Felipe y se movía peor internacionalmente. Y necesitaba unas clases de economía. Pero tuvo narices para negociar con ETA frente a la incomprensión general y aprobó el matrimonio homosexual. Quizá no tenía preparación para ser presidente, pero ¿la tenían Suárez, Felipe o Rajoy cuando llegaron?

Del sanchismo, igual es pronto para pronunciarse...¡No! Lleva ya cuatro años. Es una etapa absolutamente inédita en cualquier país. Es un tipo tocado por la diosa fortuna. Ascendió casi porque no había otro y su trayectoria ha sido inconcebible.

¿Pero buena o mala?Ni buena ni mala. Ganó las primarias tras recorrerse en coche el país y accedió al poder tras una moción de censura que me consta que no tenía preparada. Dijo que no se aliaría con alguien que le quitaba el sueño… y lo hizo. Y se ha deshecho de todos sus enemigos, ya no queda ni Rivera ni Casado ni Pablo Iglesias… Algún mérito tiene. Yo soy de los imbéciles, y éramos muchos, que dijimos que estaba muerto cuando lo echaron de Ferraz. Vete tú a saber.

Jaúregui dice que este libro ha sido fruto de 54 años de trabajo en periodismo político JOSÉ GONZÁLEZ

No contento con repasar cuatro décadas de socialismo, también le dedica un espacio al futuro. ¿Qué ve en su bola de cristal?Todo va muy rápido. Ahora mismo solo podemos constatar que habrá elecciones en invierno de 2023 y que, muy probablemente, estamos ante un retorno al bipartidismo. Podemos se hunde y Vox, que ha limitado sus garras aunque sigue siendo peligroso, no crece. Creo que Sánchez perderá, pero más por sus aliados que por la inflación. Y eso que Bildu no es ETA. A mí no me gusta, pero no es ETA.

¿Y Yolanda Díaz?No parece que hoy pueda configurar una fuerza de izquierda. Pero respeto mucho su figura. No entiendo qué tiene de malo hacer un movimiento dialogado ni hablar con grandes superficies para contener los precios.

¿Encuentra usted al mundo político muy crispado o es que no tenemos memoria?No tenemos memoria. Vivimos una época muy crispada, las redes bullen ante cualquier información. Pero no recordamos las que tenían Guerra y Solchaga, Felipe y Nicolás Redondo, las tensiones que se vivieron con el referéndum de la OTAN… Hay que tener mucho temple para ser presidente del Gobierno en España, porque han aguantado cosas muy gordas.

Vivimos una época muy crispada, pero no recordamos las que tenían Guerra y Solchaga, o Felipe con Nicolás Redondo

Se pregunta usted qué hubiera pasado si Susana Díaz le hubiera ganado a Pedro Sánchez. Y ahora se lo pregunto yo.No habrían llegado a un acuerdo con Esquerra ni con Bildu. Eso seguro. A lo mejor tampoco estarían gobernando porque no habría dado el paso de presentar una moción de censura.

Antes conocíamos a todos los segundos espadas: Guerra, Almunia, Solchaga, Rubalcaba… ¿Por qué ahora no?¿Por qué será? ¿Quiere que miremos julio del año pasado? El presidente fue muy radical cargándose a los que podían ser su mano derecha: Carmen Calvo, Ábalos o su gran asesor, Iván Redondo. Y no eran sus delfines, porque no los tiene. Tampoco los tenían Felipe o Zapatero.

Lleva 50 años siguiendo la actualidad política, ¿cómo lo resiste?Es una pasión. Si no tienes vocación de esto, estás perdido. Y luego, según acumulas experiencia, te das cuenta de que tienes más que decir. Y más fundamentadas. Yo no quiero jubilarme.

Usted ¿con quién no podría pactar para poder dormir por la noche?Políticamente, coincido plenamente con Pedro Sánchez: con Pablo Iglesias, que no tenía ideología y te decía blanco y mañana, negro. En ese sentido es completamente distinto a Yolanda Díaz. Y poca gente ha hecho tanto por cargarse la libertad de expresión, que para mí es algo muy caro.