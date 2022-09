L'Ajuntament de València amplia l'oferta d'escoletes municipals amb la finalitat de les obres de la nova Clara Campoamor

Així ho ha indicat la regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, que ha visitat amb l'edil d'Educació, Maite Ibáñez, aquesta nova equipació municipal després de concloure les obres. Ibáñez ha apuntat que el nou centre educatiu podrà començar a funcionar en uns dies sota gestió pública municipal.

Notario ha destacat que aquesta serà "una nova dotació pública per a les famílies". "El nostre compromís de dotar a la ciutat de València d'infraestructures educatives públiques de qualitat està molt clar, com demostra la construcció d'aquesta escoleta, les obres en diversos centres, les intervencions per a millorar l'eficiència energètica o el reforç dels contractes de neteja i manteniment", ha afirmat la titular de Gestió de Recursos.

Lluïsa Notario ha asseverat que "tot açò l'Ajuntament ho fa de la mà de les comunitats educatives, amb les quals manté un diàleg fluid i continu" perquè els xiquets "compten amb espais de formació òptims". "Treballem en eixa línia des que estem en el govern de la ciutat", ha assegurat.

L'edil ha mostrat la seua "satisfacció" per la finalització d'aquesta nova escoleta. "És conegut per totes i tots que aquest ha sigut un projecte molt complicat que venia de mandats anteriors, quan un concurs de creditors de l'empresa adjudicatària va forçar la paralització de les obres durant anys. Ara, a més, s'ha hagut d'executar en unes condicions del sector de la construcció molt complicades i s'ha finalitzat amb èxit gràcies al gran treball del Servici Municipal d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics", ha explicat.

OFERTA DE PLACES

Per la seua banda, la regidora d'Educació ha apuntat que "tot està preparat i que l'equip docent i educador en els pròxims dies realitzarà entrevistes a les famílies de l'alumnat". "Paral·lelament, estem preparant el projecte educatiu, l'equipación de les instal·lacions i treballant en el procés de matriculació", ha agregat.

Maite Ibáñez ha destacat també que amb l'obertura de la nova escola l'equip de govern municipal -Compromís i PSPV- augmenta l'oferta de places públiques de primer cicle d'Educació Infantil i dona suport a la conciliació" familiar.