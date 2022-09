El Consell "enriquirà" la seua reforma fiscal amb les propostes dels sindicats i la patronal

A la trobada, que ha tingut lloc en la seu de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, han assistit el president de la CEV, Salvador Navarro; el secretari general d'UGT-PV, Ismael Sáez; la secretària general de CCOO-PV, Ana García, i la directora general de Coordinació del Diàleg Social, Zulima Pérez, ha detallat la Generalitat en un comunicat.

"En aquests moments moltes famílies ho estan passant malament, no arriben a fi de mes i tenen problemes per a omplir la cistella de la compra; per açò és necessari que des de la política fiscal s'ajude a eixes classes mitjanes i treballadores que pitjor ho estan passant", ha assenyalat Arcadi España.

Precisament, per açò, ha indicat España, la reforma fiscal que prepara el Consell va ser "especialment orientada" a "pal·liar els seus efectes, concretament a ajudar les classes mitjanes i treballadores a superar la situació, a donar suport a les empreses i negocis i a impulsar la creació d'ocupació". "Eixes són les línies en les quals estem treballant i que hui s'han enriquit amb les propostes que ens han fet els sindicats i la patronal i que des del Consell estudiarem", ha apuntat.

Arcadi España ha recalcat que el president de la Generalitat ja va anunciar les línies de la reforma fiscal que prepara el Consell i les seues prioritats, i que aquest coincideixen amb les assenyalades pels principals organismes internacionals, com la Comissió europea, el Banc Central Europeu (BCE) o el Fons Monetari Internacional (FMI).

"Els organismes internacionals coincideixen que en aquest context el que cal fer en matèria fiscal és ajudar les classes mitjanes i treballadores, a la gent que està amb majors dificultats. I que l'altra part de la societat, la que està en millors condicions, és la que ha d'aportar més per a sostindre l'estat del benestar en una situació molt complicada", ha assenyalat el titular d'Hisenda.

Després de la trobada, Arcadi España ha valorat la reunió en el marc diàleg social i del diàleg que "sempre té la Generalitat amb els agents econòmics i socials per a escoltar-los i per a anar avançat i treballar conjuntament".

"Aquesta és una Generalitat que vol escoltar i arribar a acords globals, tant amb empresaris com amb sindicats", ha assenyalat el conseller d'Hisenda, qui ha destacat que el diàleg social ha sigut "clau" per a l'engegada a la Comunitat Valenciana de mesures de suport als sectors productius, "que han tingut impacte en un gran nombre d'empreses i persones treballadores".

"Volem continuar en aquesta línia de treball que ens permet afrontar els problemes des de la unitat. Eixa 'via valenciana de l'acord social', impulsada pel president Ximo Puig, constitueix ja una referència en el context estatal", ha finalitzat.