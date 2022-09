El Consell Audiovisual engega el procés per a renovar la presidència de la CVMC

L'aprovació s'ha produït només un dia després de la publicació del Reglament Orgànic i de Funcionament del propi CACV en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, condició imprescindible per a iniciar el procés per a l'esmentada renovació de la presidència. La selecció es realitzarà per convocatòria pública a partir de la publicació de les bases en el DOGV i mitjançant un procés de lliure concurrència.

La Llei 6/2016 atribueix al Consell Audiovisual l'obligació de realitzar una proposta a les Corts d'un màxim de tres persones candidates entre les quals la cambra haurà de decidir qui ocuparà finalment la presidència. Un procés que coincidirà en el temps amb el mandat de sis anys de la Presidència del Consell Rector de la CVMC que conclou a la fi d'octubre de 2022.

El document aprovat aquest divendres, en la sessió plenària pel Consell Audiovisual, defineix els requisits que d'acord amb la llei emmarcaran el procés de la convocatòria pública, els criteris i els terminis per a realitzar la selecció.

A més, el Consell Audiovisual també té previst impulsar, en breu, el procés per a fer la proposta de renovació de les dos vocalies del Consell Rector de la CVMC com està previst en l'esmentada Llei 6/2016. Un procés que legalment només es pot iniciar una vegada transcorregut un any de la constitució del CACV, data que s'ha complit també recentment.