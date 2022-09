La encerrona de un taxista a Rufián en Madrid: "Me puso el himno de España a toda hostia"

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, afirmó el pasado martes a la colaboradora Thais Villa en el programa El Intermedio que los taxistas madrileños ya conocen la dirección de su vivienda, tal es así que han llegado a preguntarle, cuando le recogían en la estación de Atocha, si se dirigía a casa.

Las anécdota no se queda ahí, ya que otro taxista le puso el himno de España durante el trayecto. "Hubo uno que me puso el himno de España a toda hostia durante todo el trayecto. No sé cómo lo tenía preparado, pero lo tenía", manifestó.

No es la primera vez que Rufián se topa con el himno de España. En el verano de 2021 el diputado se encontraba en un bar tomando una consumición cuando un vecino se percató y puso el himno a todo volumen. Al igual que en el año 2019 cuando llegó al aeropuerto de Ibiza para la presentación de un libro de Oriol Junqueras y un grupo de taxistas lo recibió con los acordes de este cántico.

Hoy presentamos el libro de @junqueras en Ibiza.



Se agradece el recibimiento de los taxistas cuando nos han visto.



Seguiremos defendiendo sus derechos laborales en el Congreso contra sus admirados patriotas de PP y C’s. pic.twitter.com/r8wAr7BeDF — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 13, 2019

El portavoz de ERC, además, ha recalcado que utiliza mucho este servicio, a pesar de que durante toda su vida ha cogido metro o cercanías. Pero a excepción de este tipo de sucesos, Rufián calificó la relación con los taxistas como muy buena y sin problemas.