El ex primer ministro italiano y presidente del partido Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha afirmado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó la invasión de Ucrania "empujado" por su partido y sus ministros y ha agregado que, debido a esta situación, el mandatario "se inventó la operación especial".

"Putin ha caído en una situación verdaderamente difícil y dramática", ha señalado Berlusconi en una entrevista a la cadena de televisión italiana Rai 1, en la que ha señalado que "las dos repúblicas prorrusas fueron a Moscú, hablaron con todos, radio, prensa, televisión, gente del partido, ministros, y fueron a Putin y le dijeron: 'Zelenski ha incrementado los ataques de sus fuerzas contra las nuestras y nuestras fronteras. Hay 16.000 muertos. Por favor, defiéndenos'".

"Putin fue empujado a inventarse esta operación especial por el pueblo ruso, el partido, los ministros", ha subrayado Berlusconi, que ha afirmado que, según los planes de Moscú, "las tropas deberían haber llegado a Kiev en una semana y reemplazar el gobierno de Zelenski por uno de gente decente, para volver una semana después", según ha recogido la agencia italiana de noticias AdnKronos.

Así, ha resaltado que las fuerzas rusas "se encontraron con una resistencia inesperada por parte de las tropas ucranianas, que recibieron armas de todo tipo por parte de Occidente". "A día de hoy las muertes aumentan y la situación es difícil de controlar. No entiendo por qué, las tropas rusas están desperdigadas en Ucrania, cuando, en mi opinión, deberían haberse detenido en torno a Kiev", ha manifestado.

"Me siento mal cuando oigo hablar sobre muertos. Siempre he considerado que la guerra es la locura de las locuras. Viendo lo que está pasando ahora, con gente matando, considero que es algo inimaginablemente demencial", ha valorado Berlusconi, quien ha mostrado su respaldo al envío de armas a Ucrania. "No podemos, por ningún motivo, romper nuestra participación en la OTAN, la UE y con Estados Unidos", ha zanjado.

Horas más tarde, el propio Berlusconi ha salido al paso de la polémica desatada por sus declaraciones y ha dicho que han sido "sacadas de contexto". "Bastaba con ver toda la entrevista y no sólo una frase sacada de contexto, sintetizada por cuestiones de tiempo, dado que la simplificación a veces da lugar a error, para saber cuál es mi pensamiento, que por otra parte es conocido desde hace tiempo".

"Quizá fue un malentendido o que el cronista se refirió a los pensamientos de otros", ha señalado el ex primer ministro, que ha hecho hincapié en que "la agresión contra Ucrania es injustificable e inaceptable". "La posición de Fuerza Italia es clara: no participaremos por ningún motivo o razón en una ruptura de nuestra participación en la UE y la OTAN", ha indicado.

En este sentido, el vicepresidente de Fuerza Italia, Antonio Tajani, ha incidido en que "la frase de Berlusconi fue sacada de contexto" y ha agregado que "la condena a Rusia es clara". "Debemos escuchar toda la entrevista y no extrapolar una frase que resumía un análisis de lo que está pasando en Moscú, no lo que piensa Berlusconi", ha sostenido el que fuera presidente del Parlamento Europeo.

"La postura es muy clara. No hay una posibilidad de debate con Rusia. Rusia invadió Ucrania. La condena es clara y total, la posición no puede cambiar. Estamos del lado de la OTAN, Occidente, la UE y Estados Unidos", ha subrayado. "Estamos en contra de la invasión de Ucrania. La condenamos y hemos respaldado el apoyo a Ucrania, incluido el envío de armas", ha explicado.

Por su parte, el líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, ha declinado "interpretar" las palabras de Berlusconi y ha apuntado que su partido "hará todo lo posible para detener la guerra una vez llegue al Gobierno". "Antes, la valoración sobre Putin era positiva, por parte de todos, pero no hay justificación para los que lanzan una invasión", ha apostillado.

En un tono más crítico se ha expresado el líder del Partido Democrático, Enrico Letta, que ha afirmado que las declaraciones del ex primer ministro italiano son "escandalosas" y "gravísimas". "Son palabras que van más allá de lo imaginable y que satisfacen a Putin", ha dicho Letta, que ha preguntado a la líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, si "las comparte".

El líder de Acción, Carlo Calenda, ha resaltado que las palabras de Berlusconi son "verdaderamente trágicas" y ha descrito al líder de Fuerza Italia como "alguien entre el portavoz de Putin y un asesor militar", según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA. Calenda anunció en agosto una alianza con Matteo Renzi, líder de Italia Viva, de cara a las elecciones de este domingo.