El chalet de Joaquín: amplio, moderno, con una gran piscina y a las afueras de Sevilla

Joaquín Sánchez y Susana Saborido, su mujer, se conocieron gracias a un amigo en común, tal y como comentó ella en El show de Bertín: "Hola Joaqui, ¿cómo estás?'. Y me dice: '¿Qué haces hablando conmigo si tú a mí no me puedes ver?'. Y a raíz de ahí empezamos".

Tras tres años de noviazgo y, a pesar de que Susana no se fiaba en absoluto del futbolista al inicio de su relación, ambos se casaron en el Puerto de Santa María, en Cádiz.

Fruto del matrimonio son sus dos hijas, Daniela de quince años y Salma de doce, que junto a sus padres residen en un chalé que sita en la urbanización Simón Verde, en la localidad de Mairena de Aljarafe, a las afueras de la capital hispalense.

El capitán del Betis es una persona que se caracteriza por poseer un gran sentido del humor, es por ello que hace gala del mismo cada vez que puede en sus redes sociales.

En sus ya archiconocidos e hilarantes vídeos, el andaluz muestra rincones de su casa, la que también se pudo dar a conocer con todo detalle en el programa Mi casa es la tuya de Bertín Osborne.

El chalé se encuentra en una amplia parcela, donde el deportista y su familia pueden disfrutar de un bonito jardín decorado con numerosas plantas, árboles y arbustos.

La casa de Joaquín Sánchez. MITELE / MI CASA ES LA TUYA

También dispone de una gran piscina cubierta con varias tumbonas blancas alrededor y un porche, en los que se pueden refrescar y disfrutar del verano.