Cvirus.- La Comunitat Valenciana suma deu morts i 1.032 casos mentre baixen lleugerament els hospitalitzats

Els 1.032 nous positius confirmats per PCR o a antígens, 87 més que en l'última actualització del dimarts, es reparteixen entre 140 a Castelló (191.038 en total), 217 a Alacant (526.922 en total) i 675 a València (832.900 en total). Del total, 530 són majors de 60 anys: 82 de Castelló, 132 d'Alacant i 316 de València.

En els hospitals valencians hi ha actualment 228 ingressats per COVID-19, 15 d'ells en UCI enfront dels 18 de l'últim balanç. Per províncies, 27 a Castelló (cap en UCI), 66 a Alacant (un en UCI) i 135 a València (14 en UCI).

A més, s'han notificat deu defuncions a la Comunitat des de l'última actualització, tots amb data de defunció en els últims set dies excepte un del passat mes de juny.

Es tracta de sis dones d'entre 87 i 99 anys i quatre homes d'entre 81 i 96. El total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 10.053: 1.195 a Castelló, 3.837 a Alacant i 5.021 a València.