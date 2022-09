Puig demana a Sánchez que l'"esforç fiscal" de comunitats autònomes es compute a l'hora de distribuir ingressos

Així li ho ha traslladat el cap del Consell al líder de l'Executiu aquest divendres en la trobada que tots dos han mantingut, durant el qual han abordat alguns dels "temes prioritaris" de l'agenda valenciana, segons han informat fonts de Presidència de la Generalitat.

Puig, durant la seua intervenció en una de les taules de debat emmarcades en el X aniversari d'eldiario.es, ha apuntat que aquesta proposta "fa temps" que se li va ocórrer, encara que ha sigut aquest divendres quan li ho ha verbalitzat al president del Govern aprofitant la conversa que han mantingut.

"Si hi ha algunes comunitats autònomes que pretenen el desarmament fiscal, que l'esforç fiscal també es compute a l'hora de redistribuir els ingressos de l'Estat", ha reivindicat.

D'altra banda, sobre la supressió de l'impost de patrimoni que han impulsat diverses comunitats autònomes, entre elles Andalusia, Puig ha considerat que "per descomptat, oportú no pareix". "Hi ha hagut un altre temps en què podria tindre sentit, però per descomptat ara no ho té", ha argumentat i, enfront d'açò, ha apostat per enfortir l'estat del benestar. "Estem endeutant les arques públiques i no té cap tipus de sentit", ha insistit.

En qualsevol cas, ha cregut "evident i necessari" dur a terme una reforma fiscal a Espanya per a "complir allò que diu la Constitució" i, amb açò, que "paguen més els que més tenen". També ha apostat per una fiscalitat progressiva, atés que l'actual "no és suficient".

HARMONITZACIÓ FISCAL I IMPOST SOBRE PATRIMONI

El cap del Consell ha defès l'harmonització fiscal en alguns impostos, que ha considerat "lògica". "Si el propi G-20 ha posat un sòl per a un impost de societats, és lògic que anirem cap a una harmonització fiscal en impostos que suposen una deslocalització", ha apuntat.

En aquest punt, ha advertit que la supressió de l'impost sobre el Patrimoni que han impulsat comunitats autònomes com Andalusia "no té res a veure amb la fiscalitat", sinó "només amb utilització partidista" de la mateixa. "S'hauria pogut plantejar abans, però es fa ara en el pitjor moment", ha criticat.

"Eixes persones poden pagar, de veres", ha assenyalat Puig, al mateix temps que ha afirmat que encara que aquest tribut puga ser "revisable" en aquest moment en el qual "milers de persones no poden arribar a fi de mes", al seu juí, "no té cap sentit limitar la capacitat de l'estat del benestar".

El president de la Generalitat ha subratllat que el "gran problema" d'Espanya en termes econòmics "és la productivitat" i ha apuntat tres criteris: el capital humà, la tecnologia i la innovació, per als quals són necessaris "més recursos".

"Parlar permanentment malament dels impostos, intentar fer una espècie de revolució, perquè es parla de grans revolucions però que resulten ser revolucions en un got d'aigua, tot eixe missatge negatiu és simplement un atac directe al que representa la democràcia", ha postil·lat.

REFORMA DEL FINANÇAMENT

Un altre dels assumptes que ha abordat Puig durant la seua participació en la taula de debat ha sigut el finançament autonòmic. Sobre aquest tema, ha incidit que resulta "intolerable" que no s'haja canviat el model de finançament, situació que ha atribuït, en part, a "la falta de cultura federal", que ha provocat que "la bilateralitat siga el que funcione".

"Els negacionistes mai han volgut parlar de federalisme", ha assegurat, al mateix temps que ha lamentat la "invisibilitat" de l'infrafinançament valencià a nivell nacional: "El paper de Llevant feliç s'ha quedat per sempre".

En aquest sentit, ha defès que ell, com a president de la Generalitat, "mai" ha pensat en un model per a la Comunitat Valenciana, "sinó per a Espanya".

També ha incidit en el problema de la "insuficiència financera" que pateixen les comunitats autònomes, que ha vinculat a les competències assignades, ha posat d'exemple el sistema sanitari: "Així és absolutament impossible dotar-nos a la sanitat que volem". Davant aquesta situació, ha apuntat a indicar "quant volem finançar els servicis públics que volem".

ACUSA A FEIJÓO DE "DESVIRTUAR" EL SENAT

En definitiva, ha apostat per avançar cap a una progressivitat "atenent als marcs vigents", és a dir, "que es complisca la Constitució" o que el Senat "siga una cambra territorial". En aquest punt, ha interromput la seua intervenció per a acusar el president del PP i líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, de "desvirtuar" la Cambra alta perquè ara "és on es produeixen els debats de política general". "I no, el Senat és on s'han de reunir les comunitats autònomes", ha defès.

"El federalisme, li posen el nom que li posen, és el que més s'adecua a Espanya. No li diguen federalisme, diguen-li com vullguen. Però és federalisme el que cal fer perquè el problema que tenim ara és que la pota de la cooperació és la que no existeix (...). Cal anar a la lleialtat federal, el nominalisme no ha d'imperarm mai", ha considerat.

I la lleialtat federal, segons Puig, "significa defendre els teus propis interessos, entendre i empatizar amb els dels altres i tindre una visió global de l'interés general, i eixa la manera d'avançar" i d'arribar a acords. "Hem de buscar un punt de trobada perquè les bretxes es van fent cada vegada més grans", ha alertat.

Finalment, ha comentat que quan es parla de l'esforç fiscal de Madrid i es fa una equiparació amb la Comunitat Valenciana resulta ser "molt dolorós, i no diré insultant", ja que l'efecte capitalitat "representa el que representa" i Madrid, ha defès, "no pot tindre la mateixa correlació en l'estat autonòmic com si no existira l'efecte capitalitat". "La solidaritat comença en tots els àmbits", ha agregat.