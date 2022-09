Lola Zoido y 'Oído Odio' de Diego del Pozo, entre las distinciones del décimo aniversario de Abierto València

En el décimo aniversario de Abierto València, la Conselleria de Cultura ha elegido como Mejor Exposición la de 'Oído odio', del artista Diego del Pozo Barriuso de House of Chappaz, y por parte del Ayuntamiento de València se ha seleccionado como Artista Destacada a Lola Zoido, por la exposición 'The Garden I Will Never Get To Have' en Tuesday to Friday. La adquisicón de sus obras está dotada de 3.000 euros más IVA.

Así lo han dado a conocer, en una rueda de prensa en el IVAM, la presidenta de LAVAC, Rosa Santos; la directora del IVAM, Nuria Enguita, y el jefe de sección de Museos del Ayuntamiento de València, Javier Martí, junto a representantes de las fundaciones y colecciones privadas que adquieren obras en el certamen.

La Fundación Hortensia Herrero ha adquirido este año un total de seis obras: dos piezas de Paco Dalmau de la Mercería, dos obras de Rafael Canogar de Shiras y dos obras de Vicente Gómez de Alba Cabrera. A su vez, DKV ha adquirido una obra de Álvaro Porras y otra de Gema Polanco de Jorge López Galería, mientras que Makma ha elegido una obra de la artista Lauren Moffatt de la Galería The Liminal.

La Feria Marte, de Castellón, que participa por primera vez en el evento, ha elegido una obra de Álvaro Porras de Jorge López Galería y la adquisición de la colección La Escalera ha sido de la obra 'Barraca' en la exposición 'Casapuerta' de las artistas Fuentesal Arenillas en la galería Luis Adelantado, y la Collección Kells ha adquirido una obra de Gema Polanco de la Galería Jorge López.

Por su parte, Gandía Blasco aún está deliberando cuál será su adquisicón. Una situación similar que la de la Fundación Juan José Castellano Comenge, desde la cual han explicado que, después de visitar las galerías, no han encontrado ninguna obra que cumpliese los requisitos específicos que buscaban -artistas de la Comunitat, obras bidimensionales porque aún no cuentan con su futuro museo, dimensiones grandes y calidad-, pero han asegurado que "lo más pronto posible" adquirirán una pieza de algunas de las galerías participantes y lo comunicarán a LAVAC.

Las 17 galerías participantes en esta X edición de Abierto València abrirán sus puertas en la tarde de este viernes para que cualquier interesado pueda conocer sus propuestas para este otoño, en la tradicional 'Opening', y será al final de la edición, el 30 de septiembre, cuando se conocerá el galardón que otorga el público con sus votaciones, el Premio Cervezas Alhambra.

Participan en el festival la sala castellonense Espai Nivi Collblanc y la alicantina Isabel Bilbao, que se ubicarán dentro del espacio del CCCC cedido para el evento, además de las valencianas Luis Adelantado, Benlliure, Alba Cabrera Galería, Galería Cuatro, House Of Chappaz, La Mercería, Tuesday to Friday, Jorge López Galería, Rosa Santos, Set Espai d'Art, Shiras Galería, The Liminal, Gabinete de Dibujos, Galería Thema, y Vangar.

RUTAS Y FIESTA EN EL IVAM

Más allá de las adquisiciones, en palabras de Rosa Santos, el objetivo de Abierto València "es sensibilizar a los valencianos sobre la importancia que tiene acercarse al arte contemporáneo, visitar las galerías y conocer a nuestros artistas, y por supuesto iniciarse en el coleccionismo".

Con esa filosofía, después de la 'Opening Night', el sábado 24 las galerías seguirán abiertas de 18 a 20 horas y, durante el día, están previstas las 'ARCO Gallery Walks', visitas guiadas patrocinadas por Feria ARCO y con la colaboración de PERMEA, programa de mediación del CCCC por la mañana. Por la tarde a las 18.00 será la Mesa Redonda en el IVAM titulada 'Miradas privadas al Arte Contemporáneo', patrocinada por el Secreto de la Filantropía y moderada por su presidente, Luis Trigo.

A las 20 horas, tras el cierre de las galerías, regresa la Fiesta en el IVAM, que no se celebraba desde hace dos años debido a lapandemia. Una velada en la explanada del museo que se prolongará hasta las 00.00 horas.

Como novedades, y ampliando la programación usual de Abierto València, el domingo 25 las galerías abrirán sus puertas y se realizarán visitas guiadas, ARCO Gallery Walks, de la mano de PERMEA. Y del lunes 26 al jueves 29 se realizará cada tarde una visita guiada a las galerías gracias al apoyo de Cervezas Alhambra.

El martes 27 de septiembre a las 19 horas se celebrará la Mesa Redonda del Posgrado euMGAC en Fundación Cañada Blanch con la participación de Marta Pérez Ibáñez, asesora de Colecciones eInvestigadora, y los directores del Posgrado Jorge Sebastián y Amparela Benlliure.

DIEZ AÑOS "EN POSITIVO" ABRIENDO PUERTAS AL ARTE

La edición de este año no solo coincide con la Capital Mundial del Diseño sino que además viene marcada por la celebración del décimo aniversario de Abierto València. Diez años de los que ha hecho balance la presidenta de LAVAC.

"Hemos evolucionado en positivo, todos, las galerías, la ciudad. Todos los que estamos en este entorno hemos visto crecer la ciudad en todos los aspectos, desde las colecicones privadas que se han generado, sus nuevas fundaciones y colecciones; hemos estrenado el Caixa Forum, Bombas Gens, la fundación Hortensia Herrero... Diez años de evolución en positivo, cada uno individualmente en nuestras galerías y la ciudadanía, con más visitas, más personas interesadas en conocer a los artistas, en meterse de lleno en este mundo y en intentar entender el arte contemporáneo", ha resumido.

Respecto al futuro, Santos ha afirmado que las galerías valencianas lo afrontan "con ilusión, ganas, profesionalidad y mucho trabajo", aunque ha reconocido que "es un mundo duro, tan duro como el de los artistas".

Así, cree que la inestabilidad provocada por la guerra en Ucrania "no será fácil, como no lo fue la pandemia". "Ahora apagaremos las luces cuando no hay nadie en la galería y las encenderemos cuando entren. Nos adaptamos a las situaciones. Somos supervivientes, siempre lo hemos sido" y "siempre ha maneras de sobrevivir", ha zanjado.

Finalmente, preguntada por la posibilidad de contar con un equipo fijo para Abierto València y otro tipo de eventos, ha señalado que estaría bien la continuidad del personal. "Peticiones todas, conseguimos lo que conseguimos y siempre nos parece poco, es verdad, pero estamos agradecidos con lo que tenemos y esperamos que llegue mucho más".